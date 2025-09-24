Estas son las portadas de las revistas del corazón: Letizia, Reina de Egipto y la nueva silueta de Tamara Falcó

La Reina Letizia ha dado un giro a casi todo y está demostrando que las cosas se pueden hacer de otra manera. También en Egipto, destaca la revista "¡Hola!", que lleva a la mujer de Felipe VI a su portada. Doña Letizia reina a su estilo y en sintonía con el Rey. Seguir su propio camino pisando calle y realidad, trabajando duro. No fue fácil ganarse a los españoles, pero, contra todo pronóstico, ahora puede presumir de ser un valor firme de la Monarquía, de tener mucho peso dentro de la Corona y un gran respaldo de los españoles que no deja de subir, añade.

Portada "¡Hola!", esta semana LA RAZÓN

En "Semana", Pablo López y Laura Rubio festejan su romántica boda: "Es una cosa natural y sencilla. Es simplemente amor", señala la pareja. Aunque los novios celebraron una boda religiosa el pasado mes de julio en la Basílica de Jesús de Medinaceli de Madrid, no ha sido hasta ahora cuando han celebrado su unión matrimonial con los suyos. En concreto, el pasado sábado, 20 de septiembre, cuando organizaron una fiesta con nada más y nada menos que 300 invitados en la finca La Casería de Tomillos, un enclave histórico del siglo XVI situado en Alcalá del Valle, en Cádiz.

La ruptura entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi fue uno de los temas que copó titulares y muchas páginas durante el verano de 2024. Ahora el destino les ha vuelto a juntar, eso sí, solo en la gran pantalla. Ambos han participado en el cortometraje "Cambio y Corto", que tiene fines solidarios. Unas imágenes exclusivas que podrás ver en el nuevo número de "Semana".

"Lecturas" publica todos los entresijos del 60 cumpleaños de Terelu Campos: una foto polémica y dos invitados sorpresa. Mientras el padre de Carlo Costanzia acaparaba la atención, otro invitado se movía entre bambalinas: el hermano secreto de las Campos.

Tamara Falcó se sincera, en exclusiva en "Diez Minutos", sobre su cambio físico tras perder más de 5 kilos: "Ahora estoy sana. He ganado músculo y me encuentro bien". La revista ha sido testigo de la última escapada de la marquesa de Griñón y su marido, Íñigo Onieva, a Italia para que el empresario participara en su primer Ironman. Además, la hija de Isabel Preysler ha contado que ha bajado peso gracias a una rutina deportiva que empezó en abril.