Estas son las portadas de las revistas del corazón: del renacer artístico de Raphael al nuevo amor de Tana Rivera

Hoy miércoles, 12 de noviembre, una semana más las revistas llegan a los kioscos. "'¡HOLA!" dedica su portada a una leyenda de la música: Raphael. En una entrevista exclusiva, el artista revela, antes de volar a Las Vegas para recibir el Grammy Persona del Año 2025, cómo se encuentra del linfoma cerebral que le diagnosticaron hace un año. Cinco meses después de su regreso a los escenarios, el cantante se muestra incombustible: "Mi gran éxito es imponerme a la muerte y volver a cantar".

Además, la revista avanza en primicia una feliz noticia: la boda de Patricia Cerezo y Kiko Gámez, después de 4 años de sólido noviazgo.

El otro gran protagonista de la semana es Cayetano Rivera, quien ha querido aclarar toda la verdad de su accidente de tráfico del pasado fin de semana. "No di positivo", destaca el diestro.

En el interior, además, "¡HOLA!" descubre a Juan Urdangarin y su novia, Sophia Khan, la nueva pareja sorpresa de la temporada y las imágenes exclusivas de Eva González con su novio; o la fiesta del lanzamiento de Reconciliación, las memorias del Rey Juan Carlos, en París.

También, más entrevistas, como la de Antonio Matos, que recuerda a su mujer, Caritina Goyanes, el día que la empresaria habría cumplido 48 años.

Tana Rivera es la protagonista de la revista "Semana". La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo vuelve a estar enamorada. Tras su ruptura, en verano, con Manuel Vega, la joven está ilusionada con Álvaro, un ejecutivo madrileño. Según "Semana", la relación es reciente ya que estarían juntos desde el pasado mes de septiembre, aunque ya han acudido a la boda de unos amigos.

"Lecturas" titula su portada: Rosalía bate récords. La cantante catalana pone el mundo a sus pies y confiesa que ha decidido poner en pausa su vida amorosa durante el lanzamiento de "Lux", su aclamado nuevo trabajo. "No tengo tiempo para novios, estoy en una etapa de celibato", destaca.

Además, Isa Pantoja se rompe tras la entrevista de Kiko Rivera en televisión: su hermano confiesa todo el daño que le hizo. A pesar del tono conciliador del Dj, que admitió que regarla semidesnuda de noche en invierno en el patio fue un error, Isa cree que no es sincero y no le perdona.

En el nuevo número de "Diez Minutos" destacan en portada las imágenes más románticas de Irene Rosales y su nueva pareja en medio del huracán mediático en el que el hijo de Isabel Pantoja la ha llamado "compañera de piso" y ha dudado de su fidelidad. También las imágenes de una pareja que se da una segunda oportunidad: Montoya y Anita.