Esto es lo que le ha regalado Enrique Ponce a Ana Soria por su 27 cumpleaños

Enrique Ponce y Ana Soria parecer vivir en una eterna luna de miel desde que en 2020 se diese a conocer su relación. Fue muy polémico, pues él acababa de separarse de Paloma Cuevas, después de toda una vida juntos y dos hijas en común. Pero así de caprichoso es el amor y el torero se enamoró de ella cuando la vio en los tendidos de la plaza de toros de Almería. Desde entonces son inseparables, a veces disfrutando de las mieles de la fama, otras muchas con discreción.

La graduada en Derecho y recién matriculada en un máster está de celebración. O de resaca de emociones tras haber festejado este miércoles 3 de septiembre sus 27 años. Una nueva vuelta al Sol cumplida que ha podido disfrutar rodeada de sus seres queridos. Especialmente del torero de 53 años, su compañero de vida, quien consigue que todos los días sean especiales, pero en su cumpleaños logra superarse. Al menos sí con el bonito detalle que ha tenido con su amada y del que ella misma ha presumido ante sus fans de Instagram.

El romántico regalo de Enrique Ponce a Ana Soria

El torero y la abogada han tenido una relación intermitente con la prensa. Cuando se dio a conocer su relación saltó el escándalo y se protegieron de miradas indiscretas y comentarios ajenos. Pero después decidieron dejar de esconder su romance y presumirlo en redes sociales, campañas publicitarias e incluso en platós de televisión. Fue como una luna de miel mediática, que no duró demasiado. Pronto volvieron a reclamar el anonimato y poco o nada comparten con el público sobre su rutina como pareja.

Aun así, siempre les quedan las redes sociales como ventanas a su felicidad. Así ha sucedido ahora cuando Ana Soria ha querido presumir de novio. No lo hace con una nueva fotografía de ambos entrelazados y con un horizonte paradisiaco con el que dar envidia a propios y extraños. Más bien da envidia con un espectacular ramo de rosas rojas que su amado le ha entregado para felicitarle por su 27 cumpleaños.

“Mi regalo eres tú. Te quiero a morir”, le dedicaba Ana Soria a Enrique Ponce como agradecimiento, a la vez que compartía la foto de su precioso ramo de flores en Instagram. Seguramente hubo más sorpresas, pero esta vez se las reservó y tan solo presumió de romántico gesto y no de privativos obsequios.