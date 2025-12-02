Eugenia Martínez de Irujo actualiza el estado de salud de su hermano Cayetano: "Está mucho mejor"

Cayetano Martínez de Irujo atraviesa sus horas más bajas. Sus primeros meses de matrimonio con Bárbara Mirjan, con la que pasó por el altar el 4 de octubre de este año, están siendo muy complicados por un grave problema de salud, motivo por el que tuvo que posponer la misa homenaje a su madre el pasado 20 de noviembre y su luna de miel.

Ayer, el duque de Arjona rompía su silencio en la revista "¡Hola!" sobre este nuevo revés. Dos semanas antes de su boda, Cayetano fue intervenido de una hernia discal. Finalmente, llegó recuperado su gran día con Bárbara, pero días después comenzaron de nuevo los dolores. "Me operaron antes de la boda y todo fue fenomenal. Pero, a los pocos días, volvió a tener unos dolores inhumanos en la espalda por una infección... He pasado unos días terribles", reveló al medio citado.

Boda de Bárbara Mirján y Cayetano Martínez de Irujo. Gtres

"Ya no es todo lo que he pasado a nivel físico. Psicológicamente, todo esto me ha afectado bastante… Llevo catorce operaciones en los últimos ocho años y ha sido muy duro ", confesó el conde de Salvatierra, añadiendo que "esta ha sido mi luna de miel". Cayetano se ha visto obligado a cancelar su viaje de novios por bache de salud, ya que ha sido "bastante grave y todavía sigo recuperándome". Todavía en proceso de recuperación, necesita "unos días más" de reposo y "mucha tranquilidad".

Eugenia Martínez de Irujo actualiza el estado de salud de su hermano

Ahora, la duquesa de Montoro ha sido la encargada de actualizar el estado de salud de Cayetano durante la gala de los "Spain Travel Awards", en el Teatro Albéniz de Madrid. Eugenia, tras las preocupantes declaraciones de su hermano, ha lanzado un mensaje de lo más tranquilizador, asegurando que lo peor ya ha pasado y que "está mucho mejor". "Que está muy bien" ha insistido la madre de Tana Rivera, desvelando su recuperación marcha por el buen camino y que celebrarán las Navidades juntos.

Mientras Cayetano continúa recuperándose de su último bache de salud, el duque de Arjona explicó a este periódico que la misa en homenaje a su madre se llevará a cabo en "cuanto esté bien". "Tengo que estar dos semanas lo más inmóvil posible. Nuevo tratamiento y veremos… Cuando esté recuperado pondré fecha de la misa para mi madre", confesó a LA RAZÓN. A escasos 20 días para Nochebuena, todas las miradas están puestas en el reencuentro de la Casa de Alba por Navidad.