Eugenia Martínez de Irujo amplia la familia con una nueva adopción

Eugenia Martínez de Irujo no comprende la vida si no es en estrecha comunión con los animales. Su pasión por ellos define muchos aspectos de su vida, como dónde vive, pues sus residencias, en plural, están adaptadas para el disfrute de todos. Las comodidades no solo están pensadas en la aristócrata familia, sino también para sus mascotas, también nobles, a quienes ha dado una segunda oportunidad. Y es que todos han sido rescatados de refugios, albergues y protectoras en las que la familia se ha volcado. Ahora son uno más.

La duquesa de Montoro ha decidido que tiene aún mucho amor para compartir, entendiendo que hay especio al menos para un perro más. Se ha enternecido al conocer su historia y conocerle en persona, hasta el punto que no ha podido resistirse y lo ha incluido en su particular manada doméstica.

Eugenia Martínez de Irujo adopta un nuevo perro

La mujer de Narcís Rebollo ha decidido darle un nuevo hogar a un perrito que había sido abandonado. Un gesto que no ha dudado en compartir con sus seguidores en redes sociales, donde suele compartir infinidad de mensajes en defensa de la adopción de mascotas para darles una segunda oportunidad. Pone en contacto protectoras con las que colabora y posibles adoptantes, pero también predica con el ejemplo, como así ha demostrado una vez más al abrirle las puertas de su casa, y su corazón, a un nuevo refugiado.

Una vivencia que está disfrutando junto a su hija, Tana Rivera, que le está ayudando en la tarea de darle la bienvenida al can. Un pequeño perro que ya se está ganando a la familia, siendo consentido y mimado desde el primer instante. Así se muestra tranquilo acompañando a su dueña en un plácido descanso en el sofá o siendo acariciado por Tana, con la que también ha jugado y correteado por toda la casa. Y eso que es grande.

Tanto como para servir de hogar a muchos otros animales. Tras morir Nachete, adoptó a Tango y Capote, dos perros retirados de la Guardia Civil. Después se sumó a la familia Pepe, donde ahora reciben a Luigi, su nuevo hermano: “Gracias infinitas a @rescatadog por la gran labor que hacen y porque gracias a ellos he podido adoptar hoy a esta preciosidad. Os presento a Luigi, el amoroso”, escribía Eugenia Martínez de Irujo para dar a conocer al nuevo integrante de la familia. Una más amplia aún, pues incluye muchos otros animales, incluso cerdos y caballos.