De Eugenia Martínez de Irujo a Ana Belén y Víctor Manuel: todos los invitados al 60 cumpleaños de Boris Izaguirre

Boris Izaguirre cumplió ayer 60 años. El martes 29 de septiembre el presentador cambió de década y no quiso desaprovechar la oportunidad de celebrar esta fecha tan señalada con sus allegados más cercanos en una reunión privada de carácter íntimo. Tal y como confesó el venezolano a este periódico en una reciente entrevista, delegó en su esposo Rubén la organización de la fiesta. "Lo más seguro es que estemos en casa Rubén y yo, y que Rubén se encargue de eso, porque le da pánico que yo abra el puño, ¿entiendes? Realmente, soy muy dado a eso. Yo hacía unas fiestas en Caracas, en casa de mis padres, que eran famosas porque de repente crecían de 35 a 350 personas. Rubén me ha pedido que por favor no repita eso en nuestra casa de Madrid", desveló Izaguirre.

Invitados vips

Al caer la noche, numerosos rostros conocidos comenzaron a llegar al domicilio de Boris Izaguirre, situado en el céntrico barrio de Salamanca de Madrid. Diferentes personalidades del mundo de la cultura acompañaron al televisiva en su gran noche como Álex de la Iglesia y Carolina Bang. El matrimonio reapareció ante las cámaras cargado de regalos para el venezolano y no dudaron en dedicarle unas bonitas palabras hacia las cámaras. "Boris es una persona que ha influido muchísimo, en muchísimas cosas buenas que han ocurrido en España", declaró el director de cine.

Narcís Rebolledo y Eugenia Martínez de Irujo Gtres

Ana Belén y Víctor Manuel, íntimos de Izaguirre, tampoco se perdieron la celebración del escritor. A su llegada, le definieron como un buen amigo. Amaia Salamanca y Rosauro Varo también asistieron a la cita. Junto a ellos, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo. El venezolano considera a la duquesa de Montoro como una de sus mejores "amigas herederas", según declaró en "Masterchef Celebrity".

La actriz Amaia Salamanca Gtres

Raquel Sánchez Silva tampoco se perdió el 60 cumpleaños de Boris Izaguirre. La presentadora acudió a la cita en solitario, sin la compañía de Matías Dumont, su pareja.

Una fiesta a la que no faltó detalle

Horas antes de que comenzaran a llegar los invitados al cumpleaños, comenzaron a llegar los detalles decorativos a su domicilio, como numerosos globos de colores. Visiblemente ilusionado, Boris reconoció que cumplir un año tan redondo es "fantástico". "Rubén lo ha organizado todo. Yo soy un invitado más. Ahora voy a buscar jamón", reveló.