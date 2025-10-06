Eugenia Martínez de Irujo reaparece tras la boda de su hermano Cayetano: "Lo pasamos super bien"

Eugenia Martínez de Irujo ha reaparecido este lunes ante las cámaras tras la boda de su hermano Cayetano y Bárbara Mirjan. La pareja dio el "sí, quiero" el pasado sábado 4 de octubre en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla ante más de 300 invitados. Entre los asistentes al enlace de la temporada, casi toda la Casa de Alba al completo, Susanna Griso, Bertín Osborne, Carmen Lomana y Begoña Villacís, entre otros.

Cónclave familiar

La duquesa de Montoro, tras la boda de su hermano, se ha sincerado ante las cámaras de Europa Press. Según ha desvelado Eugenia Martínez de Irujo, entre los hermanos presentes reinó un "muy buen rollo", asegurando con una sonrisa que "lo pasamos súper bien, fue muy divertido y todo muy bien".

Eugenia Martínez de Irujo. Gtres

Sobre qué destacaría del enlace, la madre de Tana Rivera no ha sabido qué elegir. "No lo sé, mucho baile y poco más, muy divertido", ha confesado la socialité. Al ser preguntada por el tremendo cabreo de su hermano Cayetano con la Prensa nada más salir de la iglesia, Eugenia se ha mostrado de lo más sorprendida. "¿Mi hermano? No me he enterado de nada", ha respondido la aristócrata.

Notables ausencias

Uno de los grandes ausentes a la boda de Cayetano y Bárbara fue Jacobo, hermano del novio. Eugenia Martínez de Irujo, al ser preguntada por el asunto, ha revelado que "hemos hablado con él todo el rato" con él durante la celebración.

Otros de los ausentes a la importante cita familiar fueron Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini. Los duque de Osorno no acompañaron a la pareja en su gran día por estar en Cantabria en otra boda de un íntimo amigo.