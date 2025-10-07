Eva González, enamorada: pillada besándose en un coche con un misterioso chico

Eva González ha sabido mantenerse siempre de actualidad, pero lo suficientemente lejos como para no ser protagonista. Especialmente desde que su matrimonio con Cayetano Rivera se fuese al traste hace ahora tres años atrás, en 2022, entre rumores de supuesta infidelidad y conflictos conyugales. Por el bien de su hijo en común han guardado silencio y han medido sus pasos para que la atención mediática no dinamitase su cordialidad. De hecho, en público se han defendido siempre que han tenido ocasión. Pero mientras el torero Eva González encuentra de nuevo el amor

“Ahí tenemos la portada de Eva González con su nuevo amor. ¿Y por qué decimos que es su nuevo amor? Porque dentro están consumando ese amor”, desvela el director de la citada revista para sorpresa de sus compañeros de plató. Se ve obligado a matizarse a sí mismo, pues sus palabras hacen que muchos se lleven las manos a la cabeza. Defiende su reportaje y dice que este miércoles podrán mostrar “imágenes en las que se les ve muy cariñosos”. Al final despeja las dudas y esa consumación a la que hace alusión se materializa en formato beso.

[[CONTENT:Image" rel="https://www.larazon.es/gente/famosos/acercamiento-parisino-maria-cerqueira-cayetano-rivera-todas-pistas-reconciliacion_2025100168dd484e2aac281a5cb66ba0.html" target="_blank">68e53b48873b6d00075135e6|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2025/10/07/AE4D5C2E-99DE-4695-9D1E-70EDB3F9D187/30.jpg

“Os cuento cómo se han hecho esas fotografías. Ella esos días tenía a su hijo en casa. Salió de su casa con su coche, condujo hasta un barrio de las afueras de Sevilla, no en el centro. Paseó y se encontró con este chico, pasearon, se tomaron algo en una terraza y se metieron en el coche a besarse”, desgrana el periodista cómo fue la jornada para la presentadora que terminó con la conclusión de que tiene una nueva ilusión en su vida, tras tres años soltera.

La identidad del joven con el que Eva González habría iniciado un nuevo romance es aún un misterio. Desde la propia revista que lleva en exclusiva las fotografías a su portada aseguran que han hecho lo imposible para conseguir su nombre. No lo han conseguido. Pero todos se alegran de verla feliz de nuevo, después de tres años sin que se le haya conocido relación alguna. Para Pliego “quedar con alguien para darte unos besos en el coche, eso es amor”. Lo tiene claro y aplaude que la presentadora haya dado una nueva oportunidad a ilusionarse.