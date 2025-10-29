Eva González ya no esconde su amor: todos los detalles de Nacho, su nueva ilusión

Eva González está de nuevo ilusionada. La presentadora protagoniza la portada de "Lecturas" y de "Diez Minutos" por su incipiente relación con Nacho, un joven sevillano con el estaría viviendo un intenso romance tras su mediática separación con Cayetano Rivera a finales del mes de octubre de 2022.

En las imágenes del reportaje de "Lecturas", la modelo aparece besándose apasionadamente con Nacho por las calles de Sevilla. Semanas después de salir a la luz su relación, parece ser que Eva González ha dejado de esconderse.

Detalles de su relación

Luis Pliego señala que "Eva ya no se esconde. Estas fotos (las del reportaje de la revista) están hechas durante varios días en Sevilla, donde ambos viven. Conocemos la identidad de la nueva ilusión, se llama Nacho". Según explica el director de la revista "Lecturas", "salen con amigos, quedan en público. Ahí están tomándose un aperitivo. Así todos esos que dijeron que no había amor..."

Eva González con su nuevo amor en la portada de 'Lecturas' El tiempo justo

Nacho es un hostelero sevillano 10 años más joven que Eva González. La revista "Diez Minutos", en su último número, arroja nuevos datos del hombre que le ha devuelto la ilusión a la presentadora. Ignacio estudió Grado en Educación Primaria en Sevilla y realizó un máster en Administración y Dirección de Empresas Hosteleras. En sus redes se define como una "persona apasionada, compañero de sus compañeros, con ganas de conocer mundo y llenarse de nuevas experiencias".

Las palabras de Eva González

Tras salir a la luz su nueva ilusión, la presentadora reapareció en la gala benéfica "Elle X Hope" y fue preguntada por el asunto. "De verdad, ya sabéis que nunca entro en estas cosas ni para lo bueno ni para lo malo. Entonces, solo puedo deciros que estoy bien y ya está. Estoy muy contenta", declaró Eva González con una sonrisa.