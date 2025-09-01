Eva González muestra su pesar con Kiko Rivera e Irene Rosales

Eva González ha permanecido este verano en un discreto segundo plano. Aunque no ha podido alejarse mucho del foco mediático, pues su entorno no ha parado de hacer ruido. Sonada fue la detención de su exmarido y padre de su hijo, Cayetano Rivera, así como sus problemas de salud que le alejaron de los ruedos y, según se dice, le acercaron a otros amores en Málaga. Incluso aparece en escena una exsuegra, la de la joven que le adjudican como nueva novia oficial desde hace un mes y medio, cuando dejó a su novio por el torero. Un culebrón.

Sobre todo esto se ha preguntado a la exmodelo, que trataba de mostrar su apoyo a su ex sin entrar demasiado en polémicas. Pero de lo que no había tenido oportunidad de opinar aún frente a los micrófonos es la noticia de la separación de su excuñado, Kiko Rivera, de Irene Rosales. Once años de romance, nueve de ellos como marido y mujer, y dos hijas en común. Siguen siendo familia, subrayan ahora los ex cónyuges. También de Eva, que este lunes en la presentación del regreso de ‘La Voz’ a Antena 3 ha mostrado su pesar por la ruptura.

Eva González rompe su silencio sobre Kiko Rivera e Irene Rosales

La presentadora del exitoso talent show no ha podido evitar que parte de las preguntas de los periodistas fuesen sobre su exfamilia política. La actualidad manda y más allá del interés que genera entre los seguidores de ‘La Voz’, también hay curiosidad por saber cómo ha encajado la noticia del final de la historia de amor de Kiko Rivera e Irene Rosales. Ella de rupturas también sabe y conoce el dolor que implica. De ahí que se solidarice con ellos y muestre su lado más comprensible y cariñoso al afrontar la cuestión frente a las cámaras de ‘Europa Press’.

Kiko Rivera e Irene Rosales en una imagen de archivo Gtres

“Los dos son personas maduras, personas adultas y estoy segura de que van a seguir siendo una familia, como así debe ser. Lo más importante son las niñas”, subraya Eva González, conocedora de lo que entraña una separación con hijos de por medio. La pretensión de sus excuñados es hacerlo de todo de manera pacífica, poniendo a sus niñas como prioridad y evitando hacer escándalo y protagonizar polémicas. Así fue el final también para la presentadora y Cayetano Rivera, alejándose del ruido mediático y centrándose en lo importante.

“A mí me sorprendió, me sorprendió en el momento, no sabía nada, evidentemente. Pero bueno, estoy segura de que han tomado la mejor opción, que es una decisión meditada y yo les deseo lo mejor a los dos. Los quiero mucho”, ha zanjado con el tema. Quizá le hubiese gustado más ahondar en él si supiese que la siguiente pregunta iba sobre la nueva ilusión de Cayetano Rivera. Sobre esto se muestra más cauta y mide sus palabras: “No lo sé. Yo, lo que sea bueno para él, es bueno para mi hijo”.

Eva González, una edición más como presentadora de 'La Voz Kids' Atresmedia

Un niño que en breve verá a su madre de nuevo en la pequeña pantalla cuando sintonice Antena 3 y vea el resultado de las grabaciones de ‘La Voz’: “No me impone que me vea mi hijo, él como me ve siempre ideal, pues al revés. ¡Esta es mi madre! ¡Más guapa del mundo! Pues yo, vamos, a mí se me cae la baba totalmente”, dice Eva González.