Exclusiva: La boda de Hugo Martínez-Mancha: con Tamara Falcó, Ernesto de Hannover y 45 abogados del Estado

Este viernes 17 de octubre, Córdoba acoge uno de los enlaces con más solera de nuestro país. Se trata de la boda de Hugo Hernández-Mancha, hijo del que fuese presidente de Alianza Popular, y su novia, María Luisa Arróspide. Un acontecimiento social su ‘sí, quiero’ que tiene Córdoba como telón de fondo, al emplazar la ceremonia en la Iglesia del Salvador y Danto Domingo de Silos, así como el convite nupcial en una finca privada a las afueras de la ciudad.

Poco son los detalles que han logrado trascender del feliz acontecimiento. Los novios han querido blindar su boda para que no se colasen en ella las miradas indiscretas y la atención del público, protegiendo con ello a sus ilustres invitados. Todos ellos fueron desfilando por el reconocido templo religioso, uno de los más conocidos de la ciudad, en un improvisado desfile que dio comienzo en torno a las 18:30 horas de la tarde. Han sido muchos los rostros conocidos que LA RAZÓN ha podido identificar en exclusiva.

Antonio Hernández Mancha, anoche en La Sexta. larazon

Los invitados a la boda de Hernández-Mancha

El novio tiene ilustres apellidos y la popularidad de su familia pone de relieve la importancia de sus invitados. También por el hecho de ser el primo de la modelo Eugenia Silva, que recientemente ha tenido que pasar por quirófano para operarse de la cadera y se encuentra en pleno proceso de recuperación. Pero han sido tantos los buenos amigos que les une y que no han querido perderse el enlace que no se ha notado tanto su ausencia.

Boda Hugo Hernández-Mancha y María Luisa Arróspide rafa alcaide Agencia EFE

Es el caso Tamara Falcó e Íñigo Onieva, dos de los más buscados de la jornada, así como Luisa Bergel o Cristian Flórez, entre muchos otros. Desde este periódico se ha tenido constancia de la llegada de otros ilustres nombres propios. Entre los invitados a la boda también se encontraba Ernesto de Hannover, así como Pizarro, Díaz Ambrona, Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, Joaquín Garralda y Miriam Sada y hasta 45 abogados del Estado, que juntos han brindado por la felicidad de los contrayentes.

Hugo Hernández-Mancha es hijo de Antonio, expresidente de Alianza Popular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tiene además el título de Economía y Administración Internacional por la American University of París. Actualmente trabaja como socio en la oficina de Londres del despacho estadounidense Gibson, Dunn & Crutche. La novia no se queda atrás. María Luisa Arróspide también viene de buena familia. Es hija de los marqueses de Boil, José Miguel Arróspide López y María Luisa García Blanco. Este viernes vistió de blanco gracias a la firma Navascués, como así hicieron Teresa Urquijo en su boda con José Luis Martínez Almeida o Bárbara Mirjan con Cayetano Martínez de Irujo.