Exclusiva: nace el segundo hijo de Rafa Nadal y Mery Perelló

Tal y como ha podido confirmar LA RAZÓN, Rafa Nadal y Xisca Perelló dieron la bienvenida a su segundo hijo en común el pasado jueves 7 de agosto. Nació en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, donde también llegó al mundo su primogénito, Rafael, y este mismo sábado podrían abandonar la clínica y regresar a su hogar.

El bebé ha sido niño, información que hasta ahora se desconocía habida cuenta de la discreción con la que Nadal y Perelló han llevado su estado de buena esperanza. De hecho, Mery fue la gran ausente el pasado lunes 1 de agosto en la recepción de los Reyes y sus hijas a las autoridades baleares en el Palacio de Marivent, a la que su marido acudió en solitario. “Está embarazadísima”, se comentaba en los corrillos. Tres días después, la de Manacor daba a luz.

Rafa Nadal, junto a la Familia Real en la recepción en Marivent Gtres

Fue el pasado mes de abril cuando se dio a conocer que Mery estaba embarazada de su segundo hijo, y pocas semanas después se publicaron sus primeras fotografías luciendo tripa. Una noticia que llenó de alegría a toda la familia, especialmente a Rafa Nadal, que desde que se retiró de las pistas dedica la mayor parte de su tiempo a sus seres queridos.

“Siempre me han encantado los niños, pero ahora tengo otro tipo de responsabilidades. Siempre pensé que cuando me retirara del tenis jugaría al golf cuatro días a la semana, porque me encanta, pero en realidad solo juego dos porque también me gusta estar con mi hijo. Quiero pasar tiempo en casa e ir a buscar al niño al cole”, confesó sobre la paternidad en una entrevista en el pódcast “Con mucho de…”.

Junto a Perelló, Nadal ha formado una bonita familia de cuatro con sede en su mansión de Manacor, una espectacular vivienda que se convirtió en su hogar cuando se terminó de construir en 2023, tras varios años de obras que comenzaron en 2019.

La casa se alza majestuosa en la cima de un acantilado en Porto Cristo, en Manacor, sobre un terreno de aproximadamente 7.000 metros cuadrados. Diseñada por el arquitecto mallorquín Tomeu Esteva, el conjunto está formado por dos edificios conectados de dos plantas más sótano, rematados con techos a cuatro aguas y amplios voladizos que protegen terrazas generosas, iluminadas por ventanales que enmarcan el paisaje marítimo con una belleza serena y panorámica.

Las fachadas presentan un elegante gris pálido, contrastado por un mármol más oscuro y brillante en las terrazas, lo que aporta delicadeza y modernidad al diseño.

Casa de Rafa Nadal y Xisca Perello en Mallorca Gtres

El entorno se ha diseñado con mimo, integrando bancales de piedra vista que siguen la pendiente natural del terreno y se funden con la caliza del acantilado. Estos elementos se armonizan con un jardín cuidado, una piscina central y dos edificaciones auxiliares de una sola planta: una junto a la piscina y otra próxima a la entrada, junto al acceso peatonal.

La decoración interior apuesta por tonos neutros y materiales naturales como el mármol, la madera y la piedra. El hogar incluye múltiples salones acogedores con chimenea, un gimnasio, un desván, garaje, comedor de verano… y hasta una escalera privada de piedra que conecta directamente con el mar, reflejo del profundo vínculo de Rafa con su tierra y el mar que ama. ¡Un “nidito” de amor perfecto para dar la bienvenida al pequeño de la casa!