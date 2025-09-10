La exigencia que Mar Flores lanzó a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia cuando se enteró de que iba a ser abuela: "Se lo hice prometer"

Este miércoles 10 de septiembre ha llegado a las librerías de todo el país “Mar en calma” (La esfera de los libros), las esperadas memorias de Mar Flores. A lo largo de 42 capítulos y 256 páginas, la modelo recorre los momentos más destacados de su vida, los que la han convertido en la mujer que es hoy, haciendo especial hincapié en las épocas más oscuras de su vida.

Una etapa en la que, según el prólogo del libro, “se priorizaron sus relaciones sentimentales” a su carrera profesional, y fue “vapuleada y acosada”, víctima de la “tiranía de una sociedad nada benévola con el género femenino”.

La madrileña no se deja nada en el tintero y afronta los capítulos que más han dado que hablar en los últimos años, incluida la complicada relación con su hijo mayor, Carlo Costanzia. Reconoce que “nunca ha sido fácil”, aunque en los últimos meses se ha producido un acercamiento que celebra gracias al nacimiento de su primer nieto, Carlo, fruto de la relación del modelo con Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos.

Portada de "Mar en calma", las memorias de Mar Flores La esfera de los libros

Por primera vez, Mar Flores admite que no se enteró de que iba a ser abuela hasta que la noticia apareció publicada en una revista del corazón, una muestra más de que su relación con su hijo Carlo era más distante que cercana. “Carlo, por Dios, ¿pero cómo no me avisas de esto?”, preguntó al futuro papá, y aunque entiende que en ese momento “estaba abrumado por lo que se le venía encima”, reconoce que “me resultó muy incómodo descubrir de esta manera que iba a ser abuela”.

La advertencia de Mar Flores a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Los primeros meses se sintió más “preocupada y conmocionada” que ilusionada por la noticia, sobre todo porque la situación de su hijo no acompañaba: “No está casado, lleva con su pareja poco tiempo, apenas cuatro meses, no tiene trabajo estable ni casa fija (...). Seguía yendo a la cárcel a dormir, estaba cumpliendo su condena y yo creía que aquello no iba a ser fácil”.

Pasado el shock inicial, Mar Flores se presentó en casa de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia y mantuvo una seria conversación con ellos. Les advirtió de la enorme responsabilidad que conlleva tener un bebé, pero sobre todo les dejó claro que, pasara lo que pasara en el futuro con su relación, ella jamás renunciaría a su derecho a ver a su nieto.

Carlo Costanzia y Mar Flores en 'DecoMasters' Instagram

“Precisé que ejercería mis derechos de abuela contra viento y marea en caso de que lo tuviera que hacer, y les hice prometer que no peligraría que yo dejara de ver a mi nieto nunca”, exigió Flores, atermorizada quizás por su propio pasado, aquel en el que su ex, Carlo Costanzia, se llevó a su hijo a Italia “sin avisar, con alevosía y sin mi consentimiento”. No quería que la historia se repitiera.

Su relación con Terelu Campos

Además, Mar Flores también se sincera entre las páginas de sus memorias sobre su relación con su “consuegra”, Terelu Campos, otra de las cuestiones que más ha dado que hablar en el couché en los últimos meses. “Si no hemos coincidido es solo porque no ha pasado, pero de ninguna manera porque haya sido algo premeditado. Y, si soy sincera, tampoco tengo interés en avanzar más ahí, creo que los que tienen que querer son ellos”, dice sobre Terelu y Alejandro Rubio, padres de Alejandra.

Mar Flores y Terelu Campos Gtres

Por supuesto, Mar Flores aboga por una relación “cordial” entre ella y los abuelos maternos del pequeño Carlo, pero “sin olvidar que los que son pareja son ellos” (Carlo y Alejandra) y que “cada uno tenemos nuestras vidas”.