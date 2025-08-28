La exsuegra de la “nueva novia” de Cayetano Rivera denuncia lo que le ha hecho a su hijo

Los giros de guion del mundo cuore a veces son sorprendentes. Nunca sabes por dónde puede surgir un nuevo nombre propio, un nuevo personaje que amenice a los famosos más cotizados para que sigan generando interés. Casi siempre muy a su pesar. Le ha tocado el turno a Cayetano Rivera, quien ahora se enfrenta a un nuevo testimonio. Por un lado, le adjudica una nueva pareja, pero por otro le hace responsable de una truculenta historia de un trio amoroso. Uno en el que nada tiene que ver ahora su exnovia, María Cerqueira, con la que rompió el pasado mes de mayo tras dos años de relación.

Estén atentos para no perderse en quién es la persona que ha ofrecido una entrevista en exclusiva a ‘TardeAR’. Verónica Dulanto, presentadora del programa de Telecinco, hace un ejercicio de síntesis a la hora de situar a la nueva protagonista en la vida del torero: “Vamos a hablar de la nueva ilusión que podría haber llegado a la vida de Cayetano Rivera. La aparición de una imagen del torero con una ‘amiga’, vamos a llamarla así de momento porque no sabemos más, ha desatado en este caso la furia de su exsuegra. Es decir, la que hasta hace poco era la madre, del chico con el que estaba esta amiga de Cayetano, se pone en contacto con nosotros para ponernos sobre la pista y decir que, la que era su nuera, ha dejado a su hijo y que ahora está con Cayetano”.

Nuevo personaje en el universo de Cayetano Rivera

El torero está viviendo un verano muy intenso. Al estrenar soltería ha tenido que enfrentarse al duelo de la ruptura, pero también a su conflicto con la policía tras un altercado en un McDonald de Madrid. Entra en denuncias que le llevará a juicio, mientras su salud comienza a resentirse y tiene que anunciar la cancelación de corridas. Parece que todo se le desmorona poco a poco, aunque él lo vive con positividad y sin hacer drama. También porque al fin pudo enfrentarse al toro y salió por la puerta grande y por que “tiene una nueva ilusión que se llama Patricia”, como le adjudican desde el citado programa.

Pero se le complica este supuesto romance, tan solo un mes y medio después de haberse conocido en Málaga: “La cosa va muy, pero que muy, en serio”, prometen. Pero ahora llega el problema, cuando dicen que la joven malagueña habría dejado a su novio por el diestro, “eso en el mejor de los casos, porque ha podido haber ‘solaping’”. Al menos eso es lo que dice la exsuegra de la presunta nueva novia de Cayetano Rivera, después de que le hubiese llegado unas fotografías que confirmarían el romance entre su exnuera y el hijo de Carmina Ordóñez.

Desde el programa aseguran que Patricia ha estado en la finca de Ronda junto a Cayetano Rivera. La evidencia serían unas imágenes, no de la pareja en la casa, sino unas fotografías que la joven habría enviado a un grupo de WhatsApp. Algo que probaría sin miedo a equivocarse, según ‘TardeAR’, a que hay una relación seria. No necesitan más pruebas.