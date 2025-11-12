La factura del accidente de Cayetano Rivera: el precio de los destrozos

Cayetano Rivera está afrontando una nueva polémica. Por más que trata de alejarse de los medios, sus acciones no dejan de llamar la atención. Tras romper con su novia portuguesa antes del verano, se metió en líos con la policía cuando fue detenido por protagonizar un altercado en un McDonald’s de Madrid. Creía dejar atrás esta controversia, cuando un nuevo encontronazo le hace copar todos los titulares. Uno no solo contra una palmera, que terminó abatida en el suelo, sino también con la policía, al negarse a hacerse la correspondiente prueba de alcoholemia.

El diestro tuvo este fin de semana un accidente de tráfico. Perdió el control de su vehículo a la salida del Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaíra. Acabó estrellando la furgoneta contra una palmera, la cual derribó. Nada más salir del coche expresó su deseo de marcharse a casa y así lo hizo. No esperó a que llegasen los agentes de seguridad, dejando esta tarea a sus vecinos. Pronto la policía acudió a su domicilio para pedirle explicaciones y, de paso, someterle a la correspondiente prueba de alcoholemia. Él se negó, como ha confirmado ya su abogado, aunque matiza que fue porque estaba “aturdido” por el accidente. Le va a salir caro el susto.

El precio de los desperfectos del accidente de Cayetano Rivera

Desde ‘El tiempo justo’ de Telecinco han echado números. El siniestro que ha provocado Cayetano Rivera tiene un coste, más allá de la responsabilidad judicial que conlleva el accidente, el supuestamente darse a la fuga del lugar de los hechos y negarse a hacerse el referido test de alcohol. También hay un coste económico, sin tener en cuenta la posible multa. Miryam Moya, perito forense que ha analizado las imágenes del choque, ha cifrado los desperfectos ocasionados entre 20.000 y 35.000 euros.

“El coste se dispara por dos motivos: estructura y electrónica”, alerta la experta en la materia consultada por el programa. Y es que la furgoneta tiene el añadido de ser de alta gama, lo que encarece las piezas. Presuponen el despiste, como así mantiene Joaquín Moeckel, abogado del torero, que sucedió. Algo que confirmaría la perito forense: “No observamos marcas de frenada. Esta ausencia de reacción puede deberse a una distracción prolongada o a una alteración en las capacidades del conductor”.

Cayetano Rivera junto al coche siniestrado Mediaset

“Hablamos de un impacto compatible con una velocidad de entre 70 y 80 kilómetros por hora”, sentencia en su criterio como experta, señalando que en la vía en la que circulaba el máximo permitido era de 30 Km/hora. Con ello, en caso de que Cayetano Rivera condujese más rápido de lo permitido o bajo los efectos del alcohol, “la aseguradora podría reclamarle incluso después todo lo abonado”. A ello se añadiría el valor de la palmera derribada, que se estima en 2.500 euros. Se le complica el horizonte al diestro en su empeño de ser discreto.