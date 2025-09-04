Un famoso actor estadounidense admite que sus músculos eran una farsa: “Todo era química y entré en depresión”

Zac Efron, famoso por su papel de Troy Bolton en High School Musical y reconocido años después por filmes como Firestarter o The Greatest Beer Run Ever, aseguró que el espectacular estado de forma que lució en Baywatch: Los vigilantes de la playa junto a Dwayne Johnson no fue natural. El actor admitió en el programa Hot Ones que recurrió a químicos y métodos extremos para desarrollar su musculatura, lo que incluso lo llevó a sufrir una profunda depresión.

Tras su éxito inicial con películas adolescentes, Efron atravesó un periodo complicado en Hollywood. Proyectos comerciales que no funcionaron, problemas personales como el alcoholismo y un accidente que afectó su rostro contribuyeron a un estancamiento profesional y emocional. La presión por mantener la imagen pública perfecta fue un desafío constante durante estos años.

En 2017, su papel principal en la adaptación cinematográfica de Baywatch representó una oportunidad para relanzar su carrera y enfocarse personalmente. Sin embargo, la preparación física y mental requerida para alcanzar un físico casi imposible resultó extremadamente dura. Efron confesó en Hot Ones que mantener ese nivel era “muy difícil” y que, una vez terminado el rodaje, no quería volver a someterse a esa rutina.

El actor detalló que debía controlar incluso la cantidad de agua que bebía para lograr un abdomen marcado y que el proceso involucraba el uso de diuréticos y entrenamientos intensivos. En una entrevista para Men’s Health en 2022, volvió a recordar lo extremo de esa preparación, calificando gran parte del esfuerzo como “estúpido” y señalando que su físico en la película era, en gran medida, una ilusión.