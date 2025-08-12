Fea acusación a Iker Casillas: La “Pantoja colombiana” dice no tener sexo con él por “falta de higiene”

Son muchas, muchísimas, las chicas que le están adjudicando a Iker Casillas en los últimos tiempos. Unas salen por su propio pie y otras se acumulan en la lista de posibles conquistas por el trabajo de investigación de terceros, como ha sucedido estas semanas en ‘TardeAR’. Esto ha despertado un movimiento de resquemor en algunas de ellas, que se creían las únicas inquilinas en el corazón o en la agenda social del exfutbolista. Entre ellas destaca ahora un nombre, el de Juliana Pantoja, ya conocida en los platós de Telecinco como “la Pantoja colombiana”. Después de mucho hablarse de ella, ahora es ella quien toma la palabra.

Y, con ello, llegó el escándalo. O se acrecentó, según se mire. Y es que el exmarido de Sara Carbonero ha hecho frente al surgimiento de estas féminas negando a todas o casi todas, dejando claro que no ha estado con ellas y destacando que son oportunistas que tratan de hacer caja a su costa. El futbolista está harto de que le adjudiquen novias, amigas íntimas o meros rollitos de verano. Anuncia acciones legales, a la vez que trata de protegerse de los feos comentarios que se están vertiendo, como aquellos que ponen en duda su higiene.

Juliana Pantoja habla de la falta de higiene de Iker Casillas

Eso hizo con Juliana, de quien se aseguró que tan solo habían compartido 10 minutos, el tiempo que se tarda en hacerse una fotografía con un fan que se lo pide durante su estancia vacacional en un resort de Colombia. El lío llega cuando la joven, dolida, tira e la manta y enseña todas las pruebas que demuestran que no fueron 10 minutos, sino en realidad tres años de citas en las que al final no se remató la faena. ¿Por qué? Ella asegura que por la supuesta falta de higiene del futbolista.

Juliana está muy dolida al ver cómo al que creía su íntimo amigo la ha negado en público. Más después de tener vídeos, fotos, conversaciones y audios que prueban que llevan tres años en contacto y que él ha viajado hasta su país para encontrarse con ella. Dice que el principal interesado es él y que ella incluso le ha frenado los pies. Algo que han confirmado desde diversos programas de Telecinco, tras ver, leer y escuchar sus pruebas. Parece que a los que han sido testigos de todo esto no les queda ninguna duda, aunque no lo emiten por miedo a las posibles reacciones legales del exportero del Real Madrid.

El cabreo de “la Pantoja colombiana” le lleva a hablar de Iker Casillas como “ese señor de 44 años”. Se entrevé su enfado. También cuando reconoce que entre ambos no ha existido contacto íntimo, que no ha habido juegos de alcoba ni relación sexual aparente. Y, según su testimonio, no precisamente porque a él no le apeteciese, sino porque ella tuvo que rechazar sus proposiciones, al insinuársele “constantemente”. “A ver cómo lo digo para que no suene tan fuerte… no se aseaba diariamente”, suelta desde ‘TardeAR’. Desde el programa le avisan de que podría estar entrando en terreno peligroso y que le podría acarrear problemas, a lo que Juliana Pantoja sentencia: “Yo estoy aquí hablando con la verdad y tengo pruebas”. El exfutbolista aún no se ha pronunciado al respecto sobre su higiene puesta en duda.