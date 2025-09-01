Las feas palabras de Isabel Pantoja a Irene Rosales a la que culpa de todo

Kiko Rivera e Irene Rosales han puesto punto y final a su historia de amor. Han tratado de hacer vidas por separado sin alertar a la prensa de que su matrimonio se había ido al traste, pero nada más anunciarse la noticia, ambos han emitidos comunicados oficiales. Coinciden en que han tomado una decisión difícil, pero la entienden como necesaria para no hacerse más daño y, sobre todo, por el bien de sus hijas. Por ellas prometen tener una separación cordial, pactando un silencio y no desvelar los motivos concretos que les ha llevado al ocaso.

Quizá no haya una causa exacta, sino más bien un cúmulo de ingredientes que han dado paso a un cóctel molotov. Ya ha estallado y mientras ellos guardan silencio, sus problemas se airean en los platós de televisión y el kiosco rosa. Ambos han dejado clara su postura de vivir este duelo en la intimidad, aunque publican cada movimiento que dan en redes sociales. En medio de su silencio ante los micrófonos, se les pregunta a terceras personas. Isa Pantoja no quiere saber nada del tema, lo mismo que su prima Anabel. Tan solo han llegado declaraciones desde un bando inesperado: el de Isabel Pantoja.

Isabel Pantoja y sus duras palabras contra Irene Rosales

Día tras días desde que la semana pasada se conociese su separación, en los platós se habla de Kiko Rivera e Irene Rosales. Todos quieren saber más detalles de su final, aunque parece que no hay más destalles a los que sacar brillo, de ahí que se busque la información en lugares donde se creían secos. Así se ha llamado a la puerta de Isabel Pantoja, pero la tonadillera no abre. No quiere ofrecer declaraciones y no quiere verse envuelta en más polémicas, mucho menos por sus hijos, de quienes desea vivir lo más alejada posible.

Pero el divorcio de su hijo ha removido mucho el pasado, además del presente ante un incierto futuro. Se pone de relieve la posibilidad de que Kiko Rivera y su madre acerquen posiciones, pues se entiende que uno de los principales obstáculos a su reconciliación era la propia Irene Rosales. Ahora que ya no está, volverían a tener una relación perfecta. No a todos les convence esta teoría, pues lo dicho en ‘La herencia envenenada’ fue grave, donde el hijo acusó a su madre más allá de lo familiar, adjudicándola incluso posibles delitos.

La tonadillera Isabel Pantoja, acompañada de su hermano Agustín, a su salida de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con un permiso ordinario de seis días. José Manuel Vidal Agencia EFE

Pero de todo esto se olvidaría Isabel Pantoja para perdonar a Kiko Rivera. Y es que consideraría a su ahora exnuera la culpable de todo. “Isabel estaba acostumbrada a un hijo que no hacía preguntas y por eso no perdona ni a su hijo ni a Irene, que hace el famoso programa de la herencia, que Kiko estaría influenciado por ella”, asegura Leticia Requejo en ‘TardeAR’. Para la periodista, “según dice la Pantoja, tanto a su hijo como a Irene no les gusta trabajar y piensa que a ellos se les ha olvidado que han llegado donde han llegado por ser el hijo y la nuera de”.

Pero no solo les pone a ambos de tener poca vocación por el trabajo, sino también a Irene Rosales de algo más: “Me hablan y os voy a leer textualmente: Isabel se refiere a Irene como una loba con piel de cordero y que considera que la relación entre madre e hijo se ha roto por completo, porque siempre Kiko ha estado influenciado por ella. Y que además Irene ha querido mover el avispero para que entre madre e hijo la relación sea nula. Es algo que Isabel no le perdona a Irene Rosales”, mantiene la periodista. ¿Ahora que no está la nuera, habrá llamada de teléfono con la que poder concretar una cita entre madre e hijo? Pocos apuestan por el sí.