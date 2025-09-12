Felipe VI, feliz tras recibir su amigo Jaime Anglada el alta hospitalaria

Es la mejor noticia que puede recibir en estos momentos. El rey Felipe VI, según su entorno, "se siente muy feliz tras saber que su amigo, Jaime Anglada, ha sido dado de alta en el hospital en el que estaba ingresado tras sufrir un atropello el pasado ocho de agosto". Como recordarán nuestros lectores, el cantante iba transitando con su moto por las calles de Palma de Mallorca cuando fue arrollado por un vehículo que se dio a la fuga.

El monarca le había visitado en el centro sanitario y se mostraba optimista sobre su recuperación, y ahora está muy contento con esta evolución tan positiva de uno de sus mejores amigos.

Carolina Cerezuela y Carlos Moyá acuden a visitar a Anglada Gtres

Al igual que Carolina Cerezuela, compañera musical de Anglada e íntima del paciente, quien también deja entrever su satisfacción ante este alta tan deseada.

Don Felipe suele asistir todos los veranos al concierto que su amigo celebra en el Club Naurico de Palma, y también suele quedar a cenar con él y su mujer en la isla.

El equipo médico que le ha estado tratando durante este último mes ha mandado el siguiente comunicado: "El paciente Jaime Anglada ha sido dado de alta por parte del servicio de Traumatología del Hospital Universitario Son Espases. Después de ingresar a principios de agosto a través de urgencias y haber salido de la Unidad de Cuidados Intensivos el 26 de agosto, la evolución en planta de Jaime ha sido muy favorable. Ahora continuará su rehabilitación en otro centro». Y así ha sido, porque ya se encuentra realizando ese tipo de ejercicios y todo parece evolucionar muy favorablemente.