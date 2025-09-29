Fernando Tejero culpa a María Pombo de romper su amistad con Pablo Castellano

María Pombo está en boca de todos ante la idea de que haga sus maletas y abandone territorio patrio. La influencer está planteándose la idea de iniciar una nueva vida al otro lado del Atlántico con su marido, Pablo Castellano. Aún no han tomado la determinación, pero no descarta dar el decisivo paso. Quizá huya del revuelo que le persigue y con el que no se siente cómoda. No siempre lo que opina casa con su público, como así sucedió cuando hizo un alegato en contra de la lectura. Pero tampoco parece convencer a nadie el hecho de que haya sido señalada como culpable del fin de la amistad de su esposo con Fernando Tejero.

Mucho antes de que María Pombo entrase en la vida del empresario, éste mantenía una estrecha amistad con el afamado actor. Se conocieron durante un rodaje e hicieron muy buenas migas, lo que dio paso a una amistad no siempre comprendida por el público. Incluso surgieron rumores de que entre ellos podrían ser más que amigos, negado hasta la saciedad por ambos, riéndose de la ocurrencia de algunos usuarios ávidos de salseo. Pero quizá estos comentarios pasaron factura a su unión, cabreando a la creadora de contenido. Al menos eso es lo que denuncia ahora el intérprete de ‘La que se avecina’, entre otros muchos éxitos.

Fernando Tejero carga contra María Pombo

Pablo Castellano ha hecho fortuna en los negocios, aunque también probó suerte en el mundo de la interpretación. Así conoció a Fernando Tejero y se convirtieron en buenos amigos y confidentes. Pero su vínculo se rompió de la noche a la mañana y no volvieron a dejarse ver en público. Algo que sucedió después de que se pusiese en duda la sexualidad del empresario y después de un desafortunado comentario de la propia María Pombo. Así lo ha desvelado ahora Fernando Tejero, al acudir al podcast ‘Poco se habla’.

El actor se ha sincerado con Ana Brito y Xuso Jones sobre su amistad maltrecha con el marido de la influencer: “Me relacionaron con Pablo Castellano estando embarazada María. Daban a entender que estábamos liados y ella pensaba que era gay. A Pablo le quiero mucho, pero es para hacérselo mirar, es educación. Quien tiene boca, se equivoca y está perdonada”, desvelaba el intérprete.

Fernando Tejero hace referencia a lo dicho por María Pombo en 2022 en ‘Mi casa es la tuya’. Charlaba animadamente con Bertín Osborne y planteó las dudas sobre la sexualidad de su marido por su amistad con el actor, algo que a ella le molestaba muchísimo: “Rondaba por ahí que Pablo era gay porque era muy amigo de Fernando Tejero. Entonces pues al estar soltero y Fernando Tejero también estaba soltero, se hablaba de que de repente podía tener un amigo que era gay. Yo fui a su perfil y dije, pues es muy guapo, puede ser gay perfectamente. Está fuerte, guapo, pues dije bueno, pues es gay seguro, encima me está preguntando por cosas monísimas”.

Estas palabras no le gustaron a Fernando Tejero, aunque él trató de defenderla en un primer momento, además de sacar la cara por su amistad: “Yo soy homosexual y me parece lamentable no poder tener amigos heterosexuales y me parece terrible que se haga eso. Pablo es amigo mío desde hace diez años y me parece lamentable que a una persona casada que ha tenido un hijo recientemente se le haga ese titular homófobo y tan repelente. Cuando se han puesto a investigar han visto que hay fotos ahí desde hace más de diez años. Yo no pude ir a la boda por un compromiso profesional. Adoro a María porque es la mujer de mi amigo del alma”. Parece que esa amistad se rompió y se señala a la influencer como culpable.