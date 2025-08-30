El fervor de Will Smith por el flamenco y su desparpajo zapateando

Will Smith es una caja de sorpresas. En su reciente visita a Marbella para cantar en el festival Starlite pidió que le llevaran a un tablao porque, según confesó, le encanta el baile flamenco. Y no solamente se quedó en contemplar las evoluciones de los bailaores, sino que también se subió al escenario para marcarse un zapateado, eso sí, poco ortodoxo, pero con un desparpajo que levantó los aplausos de todos los presentes en la sala.

Exactamente, la velada nocturna transcurrió en la popular taberna Los saraos del Pimpi, y Will tuvo la suerte de contar con un profesor de baile muy especial, Felipe de Algeciras, acompañado por la guitarra de Salvador Andrades.

Smith es un enamorado de España, desde hace años suele pasar parte de sus vacío es en Ibiza, una isla que define como "espectacular".

Se rumorea que el actor y cantante podría tener en mente comprarse una propiedad en España, seguramente en la Isla Pitiusa, donde cuenta con un grupo de amigos, y en la que no es difícil encontrarle en las discotecas más exclusivas.

El carácter extrovertido de Will no pasa desapercibido, se hace querer y es un hombre muy empático. Uno de sus mejores amigos españoles es el presentador Pablo Motos, conductor y alma mater de "El hormiguero".

Pablo Motos y Will Smith en el programa de televisión 'El hormiguero' © OG / Enfoque Reportajes © ENFOQUE

Congeniaron desde el día que se conocieron y el americano se ha sentado en el plato del programa. Es un personaje que da mucho juego por su ingenio y las ganas de diversión. Nunca deja indiferente a nadie,