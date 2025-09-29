El fin de semana de desconexión de Mar Flores en Ibiza: "Para recordar"

Mar Flores es la indiscutible protagonista de la actualidad social. Desde que salieron a la venta sus memorias, la modelo continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. En pleno cisma familiar tras el posado del 60 cumpleaños de Terelu, su consuegra, la madre de Carlo Costanziaha disfrutado de un fin de semana de desconexión en Ibiza.

En compañía inmejorable

"Un fin de semana en Ibiza para recordar. Entre bailes, yoga, meditación, atardeceres, risas y confidencias...celebramos la vida y el amor de una gran amiga que pronto dará un paso muy especial ", ha comenzado diciendo Mar Flores en su última publicación de Instagram.

"Un grupo de mujeres que se quiere, se cuida y se acompaña, compartiendo playa, buena comida y momentos de conexión que nos llenan de fuerza y de felicidad. Volvemos con el corazón lleno y la certeza de que la verdadera magia está en compartir", ha finalizado en el post junto a unas fotografías de su fin de semana. A lo largo de estos días, la modelo ha disfrutado de diferentes planes en la isla frente al mar en plena naturaleza junto un grupo de amigas.

Las palabras de Terelu en "¡De Viernes!"

La madre de Alejandra Rubio, tras los dardos de Mar Flores, le dedicó unas palabras a la modelo por alusión. No éramos amigos ni teníamos amigos comunes. Yo no he publicado un libro ni me he sentado en un programa de televisión, yo solo he dado exclusivas hablando de mí. ¿Me piden silencio? Yo lo cumplo, pero que no se juegue con mi silencio", sentenció Terelu Campos, añadiendo que "sufre" por ver a Alejandra "acorralada": "Ni mi hija ni yo somos soldados de ninguna batalla, y si me preguntáis, os diría que tampoco es la batalla de la pareja de mi hija".