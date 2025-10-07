Flor Aguilar, viuda de José Luis López Vázquez, al límite del desahucio por impago

José Luis López Vázquez se ganó el cariño y el respeto del público por su labor como actor en el teatro, el cine y la televisión. Sin embargo, durante un tiempo también se ha hablado más de él por su vida sentimental que por sus dotes interpretativas. Algo que a su familia le ha dolido mucho, al creer que no se ha hecho justicia con su memoria. Entre ellas están sus hijas, las mellizas Cayetana y Camino, fruto de su segundo matrimonio con Flor Aguilar. Ellas no mantienen contacto con su madre, quien está pasando serios apuros económicos.

Una vez más, el nombre de José Luis López Vázquez vuelve a copar titulares y llenar minutos de televisión y no por su trabajo. Tampoco para honrar su memoria, tras su fallecimiento el pasado 2009 a los 89 años a consecuencia de un glaucoma degenerativo. El motivo de su renovado interés mediático es la delicada situación económica de quien fuese su esposa entre 1985 y 1992, madre de sus dos hijas. Sobre ella hay acusaciones de ser inquiokupa, es decir, no hacer frente al pago del alquiler de la residencia en la que vive. Ella ha hablado al fin.

Flor Aguilar, desesperada y en jaque por inquiokupa

Son muchos los personajes conocidos que en los últimos meses han denunciado ser víctimas de la lacra de la okupación. Preocupa a muchos, pero poco se legisla al respecto. Es el caso de Manu Tenorio, Ainhoa Arteta o Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez los últimos en quejarse sobre esto. Pero en el caso de Flor Aguilar, ella es la que está al otro lado de la historia. La periodista no puede hacer frente al pago del alquiler y ha presentado un informe que demuestra su situación de vulnerabilidad.

El dueño de la vivienda se queja en ‘Y ahora Sonsoles’ de estar viviendo un infierno. Ha dejado constancia de su deseo de que Flor Aguilar abandone el domicilio, tras el impago de “bastantes mensualidades”. Ya se trató el desalojo en dos ocasiones, pero no pudo llevarse a cabo ante la negativa de la inquilina de abandonar la vivienda y la entrada a la misma del dueño y las autoridades. Desde el plató de Antena 3 se afirma que la periodista ha pagado algunas mensualidades, pero no todas y que así ha ido acumulando impagos desde 2018. Desde la pandemia del coronavirus se paralizaron los desahucios y esto ha agravado el problema del propietario.

Pero parece que Flor Aguilar no estaría gozando de una buena situación, pese al respiro que ha tenido en cuanto a la amenaza de desahucio. La exmujer de José Luis López Vázquez ha podido hablar con un reportero de ‘Y ahora Sonsoles’. Muy nerviosa, mientras paseaba a su perro y cumplía con su deber y recogía sus excrementos del suelo, increpó al periodista: “Paso absolutamente, ¡déjame en paz! Te voy a tirar el micrófono”. Después se calmó un poco más y negó en rotundo todo: “Nada, cero patatero. Todo al día, lo juro por Dios. Estoy al corriente, no debo ni un céntimo”. Una versión muy distinta a la expuesta por el dueño de la casa y los colaboradores en plató. Tampoco quiso hablar de su distanciamiento con sus hijas y siguió con su paseo en las inmediaciones de la residencia de la discordia.