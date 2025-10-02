La fobia de Silvia Alonso, novia de Broncano, que le hace perder el control de su cuerpo

Estos días se ha hablado mucho sobre las aventuras inmobiliarias de Silvia Alonso y su pareja, David Broncano. La actriz está invirtiendo en ladrillo y se acaba de comprar una nueva vivienda en Ávila, la tercera a su nombre, como así adelantó ‘Vanitatis’. Junto a su amado ha incluido a su patrimonio un chalet de dos plantas de más de 300 metros cuadrados, que reposa sobre una parcela de 4.500 metros. El terreno con el que colinda también es de los tortolitos, tras registrarlo a su nombre el año pasado. Él, además, tiene dos áticos contiguos en el centro de Madrid desde 2021, así como otro piso en Plaza España y un chalet en Calas de Guisando que ronda los dos millones de euros.

Parece que en el terreno inmobiliario no tienen queja alguna, lo que demuestra el buen hacer del presentador y la intérprete. Son la pareja de moda y cada vez despiertan más interés en el público, de ahí que no paren de conceder entrevistas en las que hablan no solo de su faceta profesional, sino también de cuestiones más íntimas. Así lo ha hecho ahora ella, confesando su mayor miedo, que nada tiene que ver con sus inversiones en inmuebles. En conversación con Manuel Burque en ‘Me pasa una cosa’, podcast de la cadena SER, ha hablado de su mayor fobia, una por la que llega a perder el control de su propio cuerpo.

El miedo irracional de Silvia Alonso

En este podcast, los invitados hablan sobre sus mayores miedos, así como extrañas manías o predilecciones inusuales. La idea es que el público pueda conocerlas y, quién sabe, también sentirse identificados y poner nombre a su rareza. Le ha tocado el turno a Silvia Alonso sincerarse y no ha dejado indiferente a nadie. Tiene una gran fobia, un miedo irracional, y cuando éste se activa pierde el control de su cuerpo, quedando completamente fuera de juego. Se viene abajo en lo que define como un síncope vasovagal.

David Broncano y Silvia Alonso en una imagen de archivo Gtres

La novia de Broncano tiene un miedo irracional a las agujas. Hasta aquí podría tratarse de algo común y muy extendido, por lo que no despertaría mayores comentarios. Pero el problema real llega con la respuesta que presenta su cuerpo ante la presencia de tan amenazante objeto para su subconsciente. “Mucha gente tiene fobia a las agujas, es muy común, te mareas un poco y te da angustia”, comienza a contextualizar para después dejar sorprendido al presentador del espacio.

“Para mí, la reacción que yo tengo ante estas cosas es que me da un síncope vasovagal. Pierdo el conocimiento, me caigo redonda allá donde esté. Ojos en blanco, convulsiones, tensión, me muerdo la lengua… luego esto dos días vomitando. O sea, muy mal. No es una experiencia buena”, asegura la actriz, que no puede controlar la reacción de su cuerpo ante la presencia de una aguja. “Yo nunca me he visto, la verdad, pero como luego me han descrito, como es, no debe ser muy agradable”, se pone en la piel de los profesionales de la salud que se enfrentan a sus episodios cuando tienen que pincharla.

“No me ha pasado ni una ni dos veces que, cuando vuelvo en mí, tengo enfrente a un médico o una enfermera blancos, porque jamás se esperarían esa reacción. Mi padre, por ejemplo, siempre dice que cuando me dice que si me cogiese por la cintura estaría completamente tiesa en el aire. De la tensión que me entra. Entonces, eso me provoca más contracturas todavía”, dice divertida Silvia Alonso, pese al mal trago que pasa. “Afirmo con orgullo que, después de mucha terapia, era lo que más miedo me daba en el mundo. Me ayudó a superar un poco esto, aunque es un miedo que siempre voy a tener ahí, pero lo vas manejando”, sentencia.