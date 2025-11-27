Fran Rivera bautiza a su hijo con "El Turronero" como padrino

Mañana viernes se celebrará el gran acontecimiento familiar. Fran Rivera y Lourdes Montes bautizarán a su hijo pequeño en la iglesia sevillana de Santa Ana, en el barrio de Triana, el mismo templo donde fueron bautizados los hermanos del niño y donde Kiko Rivera hizo lo propio con una de sus hijas.

El padrino de la ceremonia religiosa será un íntimo y muy conocido amigo de Francisco, “El Turronero”, y la madrina, Paloma Rojas-Marcos, es una decoradora amiga de Lourdes.

Tras el acto bautismal, todos los invitados se trasladarán a la Hacienda Santa Eufemia, situada en las afueras de la capital hispalense, a escasos cinco minutos del centro de la ciudad.

A la hora de escribir estas líneas no se sabe si acudirá al evento Cayetano, el hermano del feliz papá, y prácticamente es seguro que brillará por su ausencia el hermano pequeño de ambos, Kiko Rivera, que apenas mantiene relación con los anteriores. Tampoco se espera al cuarto hermano, Julián Contreras.

Serán más de cien invitados entre familiares y amigos, aunque se notarán demasiado las ausencias.