Fran Rivera, el mayor apoyo de Cayetano tras su accidente de tráfico

Cayetano Rivera es uno de los protagonistas de la semana tras sufrir un accidente de tráfico el pasado domingo 9 de noviembre por la noche en la salida del Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaíra, muy próximo a su domicilio. Afortunadamente, el diestro salió ileso del impacto con la palmera de la rotonda y no hubo heridos.

Fran Rivera, al lado de su hermano Cayetano

Uno de los primeros en reaccionar al accidente fue Fran Rivera, hermano mayor de Cayetano. "Lo importante es que no ha pasado nada y que no ha habido daños a nadie", declaró el marido de Lourdes Montes.

Ahora, Fran Rivera ha visitado a Cayetano en su domicilio, lugar en el que se encuentra recluido tras el accidente. El ex de Eva González ha optado por alejarse del foco mientras atraviesa el chaparrón mediático. Desde que ocurrió el suceso, el torero no se ha dejado ver ante las cámaras, aunque sí se ha defendido en los medios.

Así ha quedado el lugar del accidente de Cayetano Rivera: restos y palmeras derribadas tras dar positivo en alcoholemia Europa Press

Este miércoles por la mañana, Cayetano ha recibido la visita de su hermano, siendo uno de sus mayores apoyos en estos momentos tan complicados. Con este gesto, el marido de Lourdes Montes desmintiendo su supuesto distanciamiento con el diestro sin necesidad de articular palabras.

Tras varias horas en el domicilio de Cayetano, Fran Rivera abandonaba la casa de su hermano en coche con rostro serio y sin dar declaraciones a los medios. El padre de Tana Rivera no ha sido el único familiar que ha mostrado su apoyo al torero, también su primo, Canales Rivera, se ha posicionado públicamente a su lado tras el suceso. "Lo peor de todo esto es la especulación, como siempre", sentenció.

Las palabras de Cayetano

Horas después del accidente, Cayetano rompía su su silencio en "El tiempo justo" y desmentía que hubiera dado positivo en un test de alcoholismo tras el accidente. "El golpe no fue importante, ¿Quién ha dicho que yo di positivo? No es cierto nada de lo que se dice. No hay control, por lo cual no hay positivo. No hay heridos ni daños a otros coches ni nadie más involucrado ni nada. No entiendo que se saque todo de contexto", declaraba.

"No fui a un hospital. Me monté en una rotonda y punto. Vivo a escasos metros de donde fue el golpe, estoy con mi hijo. Mi hijo estaba en el club, le acerco a casa después del golpe y luego atiendo a la policía, lo normal, todo normal", insistía el torero, añadiendo que "yo estoy bien, intentando vivir mi vida y estoy un poco harto. Es todo absurdo y ya tendré que tomar medidas legales por los que optan por contar la historia sin saber los hechos".