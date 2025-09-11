Fran Rivera, preocupado por la separación de Kiko, aunque sigue sin llamarle

El distanciamiento entre Kiko Rivera y su hermano Fran sigue siendo más que evidente. No se hablan desde hace años ni tienen el menor contacto. Pero esta semana, el segundo ha expresado su pesar por la reciente ruptura matrimonial del primero.

Aún así, reconoce que no le ha llamado para interesarse por su estado emocional, aunque no se cierra a que en el futuro puedan llegar a un entendimiento,

Kiko inicia su nueva vida volcado en sus hijas, el deporte y el trabajo. De momento, ya ha perdido unos cuantos kilos, tal y como se demostró hace un par de días cuando llevó, acompañado de su todavía esposa Irene, a sus niñas al colegio.

La cuestión es que el Dj y su ex quieren mantener una relación de cordialidad por el bien de sus hijas. Solicitarán el divorcio de mutuo acuerdo y Kiko podrá visitar a las crías siempre que lo desee.

Kiko Rivera e Irene Rosales Gtres

Irene Rosales, por lo que nos cuenta una fuente cercana, llevaba meses haciendo vida de "soltera", saliendo con amigas y amigos, como es el caso de su monitor de gimnasio o el pastelero de Coria, Y su marido más de lo mismo.

El periodista y colaborador televisivo José Manuel Parada, que conoce al hijo de Isabel Pantoja desde su niñez, desvela que "Irene ha aguantado demasiado", por eso no le extraña la ruptura.

En el entorno de la pareja todos estaban al tanto de que el divorcio estaba cercano, la situación se había convertido en insostenible, y la separación era cuestión de tiempo.

Ahora, Kiko se apoya especialmente en su manager e íntimo amigo Francisco y, como decimos, ha optado por llevar una vida sana basada en el deporte y en una dieta equilibrada.