Froilán, pillado “muy cariñoso” con Miri Pérez-Cabrero, exconcursante de ‘Supervivientes’

Froilán Marichalar vuelve a ser protagonista de los corrillos televisivos y las portadas del papel cuché. Pero esta vez no se habla de conflictos en discotecas, ni supuestos desmanes por parte del hijo de lainfanta Elena y Jaime de Marichalar, sino de un posible nuevo amor. Al menos sí de una estrechísima amistad en la que se estarían desdibujando sus límites, después de haber sido pillados “muy cariñosos”, en Ibiza. Un boom que va a revolucionar a propios y extraños, especialmente porque ella no es una desconocida, sino que ya ha hecho mucho ruido en los medios por sus incursiones en televisión, participando incluso en ‘Supervivientes’.

“Froilán está pasando un de sus mejores veranos en Ibiza”, comienzan a desgranar desde ‘TardeAR’, para informar que “está acompañado de una joven muy conocida”, con la que se le ha visto en “actitud cariñosita”. Un diminutivo con el que no quieren pillarse los dedos, antes de desvelar su nombre. Después de mucho juego cebando su identidad y planteando que podría ser un nuevo amor o solo una íntima amiga con derechos, al final despejan las dudas: “Ha participado en ‘Supervivientes’, tiene 23 años, es actriz y creadora de contenido”, enumeran sus logros, olvidándose quizá que dio el salto a la fama en ‘MasterChef’ en 2017. Sí, se refieren a Miri Pérez-Cabrero.

Froilán y Miri, “muy cariñositos” en Ibiza

Desde el plató de Telecinco no dan crédito a lo que se traen entre manos. Y es que al conocerse el nombre de la nueva amiga del sobrino del Rey Felipe VI, alertan que “tenía novio y lo conoció precisamente en Ibiza”. Ahora no saben a ciencia cierta en qué situación se encuentra en el terreno amoroso, pero analizan las imágenes que se muestran en el nuevo número de la revista ‘Semana’.

Miri Pérez-Cabrero se encuentra “Consternada” tras su regreso de “Supervivientes” Telecinco

La primera, se ve a Froilán sin camiseta en la playa, mientras que en la segunda se ve a él en otro momento, ya con camiseta, gorra y gafas de sol, dando un abrazo a una joven. Cierto es que en la imagen no hay pistas de que lo suyo sea un romance o incluso una amistad, pues el abrazo que se puede ver en la primera plana de la citada publicación no indica que exista un vínculo especial. Sí que se llevan bien, que su trato es amable y que a la hora de saludarse no dudan en abrazarse, aunque seguramente en sus vacaciones no estén solos, sino rodeados de muchos amigos que tienen en común la influencer y el royal.

Al ver las imágenes hay división de opiniones. Gloria Camila defiende que un chico y una chica pueden ser amigos, compartir vacaciones, darse abrazos e incluso irse a cenar juntos, sin ser absolutamente nada más. De hecho, reconoce que ella ya sabía que Froilán y Miri son amigos desde hace tiempo, por lo que no se cree esta información. Se pone a ella como ejemplo y recuerda cómo dijeron que ella se había echado nuevo novio y en realidad estaba paseando con su primo. De ahí que pida respeto a la hora de afirmar tales cosas con esa rotundidad.

Antonio Rossi plantea que es posible que no haya imágenes que evidencien un romance, pero quizá en la información que se desarrolla dentro del reportaje sí que se amplíe la teoría que da pie a la revista a considerar que son algo más que amigos. Por su parte, Leticia Requejo plantea el detalle que Miri acaba de romper con su novio, a quien conoció en Ibiza hace dos años, y que quizá haya encontrado en los brazos de Froilán el consuelo que necesitaba.