Gabriela Guillén y Bertín Osborne acercan posturas, aunque le lanza un nuevo dardo envenenado

La relación de Bertín Osborne con Gabriela Guillén siempre ha sido un tanto convulsa. Cuando saltó la noticia de que ella era su amiga íntima él dijo no conocerla, para después confirmarse que estaba embarazada, lo que evidenciaba una “mentirijilla” por parte del cantante. No sería la única, pues tras nacer el hijo y él negarse a reconocerlo como propio, finalmente dio el paso y presumió de pasar tardes jugando con él. Pero después su ex quiso dejar claro que no era así, que tan solo había dado su brazo a torcer y había pasado una única jornada con su hijo, a quien ha conocido cuando superó el primer año de vida.

Así han estado, en un eterno tira y afloja que les ha enfrentado incluso en los tribunales, aunque también los han evitado con acuerdos con sus abogados. Han sido una relación tensa que, poco a poco, ha ido asentándose por el bien del pequeño. Ambos tienen claro que esto es lo principal, aunque el artista ya dejó bien claro desde el principio que su intención no era ejercer como padre y cambiar pañales, pues esa etapa de su vida ya pasó. Pero sí que afrontaría su responsabilidad económica, aunque parece que incluso aquí ha habido problemas. Ahora parece que están en un momento de tregua y buenas intenciones.

Gabriela Guillén y Bertín Osborne retoman el contacto

La paraguaya, que levantó un centro de estética en plena Milla de Oro de Madrid, está muy centrada en el trabajo. Tiene mucho que pagar y le está costando remontar su negocio, pero le echa horas y ganas, de ahí que no quiera saber nada delos problemas económicos que arrastra Bertín Osborne, cuando ella tiene sus propias preocupaciones. Eso sí, lanzó una pullita al dejar caer que quizá no estaba cumpliendo como debía con su responsabilidad. Esto fue hace un mes y ahora su testimonio ha cambiado radicalmente.

Gabriela Guillén afronta el verano volcada en su hijo y critica la implicación de Bertín Osborne Europa Press

Gabriela Guillén ha reaparecido en Marbella, donde ha arropado la iniciativa benéfica de la Fundación Infancia sin Fronteras. Con su presencia ayudó a dar visibilidad la causa y la gala anual. También con sus declaraciones a los micrófonos, respondiendo las preguntas sobre su eterno rifirrafe con el cantante. Unas batallas que, al parecer, se han relajado, después de que Bertín Osborne haya dado su brazo a torcer y haya comenzado a cumplir con lo prometido: “Muy buen, la verdad. Cordial y cercana. Ya está todo acordado, todo muy bien y sin ningún tipo de problema”, prometía la joven, que subraya que “él está en contacto y está viendo más” a su hijo, que ya tiene un año y medio.

Aun así, Gabriela Guillén quiso añadir una indirecta velada cuando se le preguntó sobre si Bertín Osborne pasará unos días de sus vacaciones junto a su hijo pequeño. La fisioterapeuta dice no tener constancia sobre estos planes: “Pues no lo sé, deberíamos preguntarle a él. Ojalá que sí, así disfruta un poquito más”. Y es que reconoce que el padre de su retoño “está liado con sus niños y yo estoy contenta y quiero disfrutar a tope de mi peque, porque la verdad es que trabajo mucho y echo de menos pasar tiempo con él, así que egoístamente prefiero que esté conmigo, la verdad”, termina por sentenciar durante su paso por la Costa del Sol por trabajo, aunque reservaría también un hueco al placer marbellí.