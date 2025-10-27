Gabriela Guillén reacciona a la entrevista de Eugenia Osborne: "Voy a defender a mi hijo"

Eugenia Osborne se sentó por primera vez el pasado viernes en "¡De Viernes!" y concedió una de sus entrevistas más esperadas. La hija de Bertín rompió su silencio en el programa de Telecinco y se sinceró sobre la paternidad de su padre con Gabriela Guillén. "Nos dijo que no tenía la edad para ponerse a educar ni a ejercer de padre, pero que por supuesto iba a asumir la responsabilidad y que a ese niño no le iba a faltar nunca de nada", recordó Eugenia, asegurando que ni ella ni ninguna de sus hermanas le pidieron que se hiciera las pruebas de paternidad.

Además, la diseñadora dejó abierta la puerta a un posible acercamiento con su hermano pequeño, estando dispuesta a conocer al hijo de Gabriela si su progenitor se lo pidiera y se hiciera con discreción.

Gabriela responde

La hija mayor de Bertín ha reavivado la polémica con su última entrevista en "¡De Viernes!". Tras la intervención de Eugenia, ahora ha sido el turno de Gabriela Guillén de responder a la socialité.

"Estoy muy cansada de hablar siempre del mismo tema. Yo no he recibido nada. Es que no sé por qué, ¿de dónde sacáis eso? A día de hoy que alguien esté holgado de dinero, pues que tire la primera piedra porque si tienes un negocio y eres autónoma es lo que hay", ha sentenciado Guillén ante las cámaras visiblemente enfadada sobre la manutención de su hijo.

Eugenia Osborne De viernes

Sobre la entrevista de Eugenia Osborne, la modelo ha sido muy tajante: "Es algo que no me interesa... es algo que de verdad no me interesa para nada. No he visto la entrevista, he visto partes que me han enviado".

Aún así, ha querido dejar claro que ella no ha puesto ningún impedimento para que las hijas de Bertín conozca a su hijo. "Es que de verdad que siempre lo he dicho, tienen las puertas abiertas si quisieran conocer al niño. El niño tiene casi dos años, va a cumplir dos años, y yo he estado muy sola", ha declarado Gabriela. "Yo he estado con el niño y jamás he dicho nada en contra de ellas, ni siquiera en contra del padre. No sé si me han atacado, no sé si han dicho algo malo, pero no tiene nada que decir nadie porque creo que me he portado muy bien con ellas a pesar de todo. Ella va a defender a su padre como es lógico, pero yo voy a defender a mi hijo y lo que me ha pasado", ha zanjado sobre el asunto la modelo.

Eugenia Osborne recula

Tras su entrevista, Eugenia Osborne era interceptada por los micrófonos de Europa Press y expresaba su deseo de que Gabriela Guillén no se enfadara con su entrevista. "Espero que no, la verdad. No era mi intención, o sea que... espero que todos estemos bien", declaraba la hija de Bertín.