Gabriela Guillén reclama para su hijo el cariño de Bertín Osborne

Desde el nacimiento de su hijo David, el 31 de diciembre de 2023, la relación entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén ha pasado por diferentes fases, todas ellas marcadas por la tensión. Desde el distanciamiento y el conflicto legal por las responsabilidades paternas al reconocimiento y acercamiento.

Inicialmente Bertín Osborne dijo que no deseaba ejercer como padre, aunque luego reconoció públicamente su responsabilidad. En enero de 2025 se celebró un juicio por la paternidad, cuya sentencia reconoció la filiación. En este tiempo no ha habido una relación personal ni romántica, pero sí cordialidad.

Gabriela Guillén De viernes

Para Gabriela, según ha declarado, lo prioritario es el bienestar del niño, y su disposición es que Bertín participe como padre si lo desea. Este fin de semana ha reaparecido en los Premios Mediterrani 2025, que se han celebrado en los emblemáticos Cines Callao de Madrid, y ha atendido a los medios.

El mayor interés de los reporteros en esta ocasión era conocer su impresión ante el libro de memorias que podría sacar a la luz el próximo año, además del vínculo que el cantante mantiene con su hijo menor. "Le ha visto muy pocas veces, pero no... como padre estar ahí, yo creo que un niño necesita más tiempo con su padre para que él sienta realmente el cariño", confesó. Añadió que compensa su ausencia brindándole ella "todo el amor que necesita".

Obligaciones económicas

Se mostró más reservada al preguntarle si el cantante cumple con sus obligaciones económicas. "Es algo muy privado, que merece respeto en cuanto a mi hijo y ya cuando se diga, pues se dirá... pero por mi boca prefiero no hacer comentario al respecto", contestó.

Lo que sí dejó claro es que no pondrá ningún impedimento al artista ni a ninguna de sus hijas para estar con su hijo: "No, para nada. Están las puertas abiertas, como siempre he dicho, así que si ellas quieren".

Por último, volvió a la carga con sus propias memorias que, como ya anunció, serán “muy interesantes” para mujeres en su misma situación. Dice que hablará de todo lo que se ha especulado en los últimos años: "Van a conocer realmente quién es Gabriela". Cuando anunció que las estaba escribiendo, no faltaron reacciones. Una de ellas, la de Fabiola Martínez, ex de Bertín Osborne: "¡Ay, Dios mío!", dijo con un suspiro.