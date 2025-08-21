Gabriela Guillén sale en defensa de Bertín Osborne tras su último comunicado a raíz de la portada con su hijo: "Nadie ha obligado a nadie"

Bertín Osborne vuelve a estar en el ojo del huracán mediático. A raíz de su última portada en la revista "¡Hola!" posando con su hijo David, fruto de su relación con Gabriela Guillén, el presentador continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Tras el revuelo que ha generado este gran paso que ha dado junto a la modelo, el cantante de rancheras tuvo que emitir un comunicado a última hora de la tarde del día de ayer asegurando que no había cobrado dinero por la exclusiva con el menor. Según Bertín, el motivo habría sido "normalizar la situación": "He hecho el tema de buena fe, sin pedir nada a cambio, porque creo que era de justicia hacerlo. Lo he hecho con cariño. ¿Crees que me merezco que digan lo que están diciendo? No puedo más. No he cobrado nada ni he pedido nada, lo he hecho de buena fe y por cariño a ‘Hola’. No lo hubiera hecho con otros".

Gabriela Guillén sale en defensa de Bertín

Tras el comunicado de Osborne, emitido también en la revista "¡Hola!" horas después de la publicación del último número de la revista, Gabriela Guillén ha dado la cara por el artista, saliendo en defensa del padre de su hijo ante las cámaras.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en una campaña de El Capote Cortesía de El Capote

"Acabo de hablar con él y está bastante bien, tranquilo. Yo no he dicho que haya habido beneficio, el beneficio es para el niño. Nosotros estamos bien, no hay ningún problema. Bertín no está enfadado para nada, ha aclarado las cosas. Hay muchas personas que sacan de quicio esto, malintencionados. Lo que queremos es normalizar y ya está, no hay más. Queremos normalizar una relación que tiene su padre con su hijo y su madre, o sea, igual. No quiero que se saque de contexto lo que es. Es importante cuando hemos decidido los dos, hemos decidido hacer esto. Nadie ha obligado a nadie y y nadie ha... No, esto lo hemos decidido los dos y ya está. No hay más", ha comenzado diciendo la modelo ante las cámaras.

"El fin es que no sea un niño escondido, lo que hemos dicho, y no hay más", ha sentenciado con rotundidad, explicando que Bertín "es el padre de mi hijo, o sea, yo no voy a hablar mal de él como nunca lo he hecho. Puedo evitar no hablar, pero hablar mal no lo voy a hacer.

Sobre los próximos pasos de Bertín con su hijo David, Gabriela ha señalado que "él vive en Sevilla y yo en Madrid, como ya sabéis. Esto ya, luego que se pueda arreglar de alguna manera, se tendrá que hacer", asegurando que el acuerdo al que lleguen "obviamente no lo vamos a decir y comunicar a todo el mundo".

Feliz por este gran paso

Como ella misma ha reconocido, se encuentra feliz por el posado de su hijo con su padre: "Normalizar una relación de un padre con un hijo. Él claro que está contento y no hay más que sacar de esto de verdad, no saquéis plumillas por ahí que no lo hay".

"Lo que tenga que decirle a Bertín se lo diré por teléfono, en persona, como hablamos normalmente, pero estamos bien y vamos a estar mejor si es que no se saca de quicio lo que hemos querido decir, y ya está", ha zanjado la modelo sobre el asunto. Para Gabriela, lo "único que pienso es el bienestar de mi hijo y el día de mañana, que no se diga ni que se ha dicho, se ha hecho, que se le confunda él. Solamente por ese motivo".