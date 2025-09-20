Gad Elmaleh, ex de Carlota Casiraghi: “Pensé que al juntarme con una princesa me convertiría en príncipe”

La historia de amor de Carlota Casiraghi y el comediante francés de origen marroquí Gad Elmaleh apenas duró cuatro años, pero dio como fruto a su hijo Raphael, que nació en 2013. Desde entonces, él viaja con frecuencia Mónaco para estar el mayor tiempo posible con él. En algún momento, ha comentado con humor las diferentes culturas que confluyen en el joven, ya casi adolescente. Raphael se define a sí mismo como "Monakech".

Carlota Casiraghi y Gad Elmaleh larazon

"Es bueno, es una riqueza y es importante mostrarle un poco de esta doble cultura y estar abierto a ella", reveló hace unas semanas Elmaleh. El ex de la princesa Carlota es padre también de Noé, que nació de su relación con Anne Brochet y le ha hecho abuelo de su nieta Ely.

El viernes 19 de septiembre, presentó su espectáculo, "Lui même", en el programa "C' à vous", emitido por France 5. Frente a Mohammed Bohafsi, el comediante comentó uno de sus sketches en el que habla de su relación con la hija de Carolina de Mónaco.

A lo largo de su monólogo, el comediante de 54 años repasa su carrera y momentos significativos de su vida. No falta su historia de amor monegasca, entre 2011 y 2015. Bouhafsi le aplaudió: "Es divertidísimo en ese momento. Es divertidísimo… Dices: 'Pensé que en algún momento, al juntarme con una princesa, me convertiría en príncipe. No, seguí siendo un bledard (populacho) al lado de una princesa'".

Su llegada a Mónaco

Elmaleh fue más allá: "De hecho, me burlo de mí mismo más que de todo eso … Pongo a mi madre y su descubrimiento de Mónaco en escena. Quería ponerlo en perspectiva para contarlo. Quería mostrar que, en última instancia, incluso sin los códigos, (...) nos las arreglamos con una forma de audacia, humanidad y, a veces, torpeza".

Recordó el día en que se dirigió al palacio de Mónaco con su madre para conocer a la familia principesca. Le preguntó: "¿Estás bien? ¿No estás demasiado estresada? (...) porque sabía que estaba muy estresada".

Aunque decidieron tomar caminos separados, Elmaleh y Carlota mantienen una relación de cordialidad y siempre habla tanto de ella como del resto de los Casiraghi desde la admiración y el cariño.

De fe judía, nació en Casablanca en abril de 1971. En una entrevista publicada por "Paris Match", el cómico manifestó que la cualidad fundamental para que vuelva a tener pareja debe ser la inteligencia. Reconoció que el uso de las aplicaciones de citas no le había dado más que insatisfacciones. Todo lo que encuentra en ellas no pasa de ser algo artificial.