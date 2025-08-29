De Georgina a Jackie Kennedy: los anillos de compromiso más espectaculares de la historia

«Vuestra profesora de inglés y vuestro profesor de gimnasia se casan», así comunicaba esta semana Taylor Swift su compromiso con su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce. Los más de treinta y tres millones de «likes» que acumula la foto en su Instagram volvieron esta noticia en viral y, además, convirtieron el anillo de pedida en la despedida más brillante para este mes de agosto, sobre todo teniendo en cuenta que lo comenzamos con el espectacular anillo de Georgina Rodríguez.

Ambas mujeres han conseguido colocar sus regalos de pedida dentro de la historia mundial de la joyería. De hecho, mucho se ha empezado a hablar del corte antiguo del diamante de ocho quilates de la cantante americana, así como del corte oval (y los posiblemente más de 25 quilates) del de la española. El primero, parece ser una creación de Kindred Lubeck, una joyera emergente con base en Nueva York que sería la responsable de este diseño con montura en oro de 18 quilates y que podría tener un valor aproximado que superaría el medio millón de euros.

Muy por encima estaría el de Georgina. Según apuntas varias fuentes, Cristiano Ronaldo se habría desembolsado más de cinco millones de euros. Para muchos, de hecho, esta piedra se situaría al nivel del famoso diamante Taylor-Burton que Richard Burton regaló a Elizabeth Taylor durante sus años de pasión. Adquirido en Cartier, cuentan que la actriz solo podía lucirlo durante 30 días al año y rodeada de guardaespaldas, así lo exigía el seguro de la pieza, de ahí que se mandara hacer una versión en bisutería que costaba unos 3.000 euros. Curiosamente, él, Eddie Fisher y Larry Fortensky fueron los únicos de sus diez maridos que no le regalaron un anillo de compromiso, sino otra joya.

Rainiero de Mónaco también creó tendencia con el espectacular anillo con el que se comprometió con Grace Kelly, aunque mucho más original fue el que recibió Jackie Kennedy del entonces futuro presidente de los Estados Unidos: un diseño de Van Cleef & Arpels, modelo «Toi et moi», con esmeralda y diamantes, que creó verdadera sensación en su momento y aún hoy en día se sigue revindicando.

El club de los anillos

Lo cierto es que entre las celebridades estadounidenses y la realeza europea se reparten prácticamente la totalidad del pastel, con la salvedad de nuestra Georgina, la india Radhika Merchant (con su anillo en el que era protagonista un diamante azul, una piedra dificilísima de conseguir) o Anna Kournikova, que recibió de Enrique Iglesias su respectivo anillo con un diamante valorado en unos cinco millones de euros. Paris Hilton, Mariah Carey o Kim Kardashian son otras de las mujeres que se suman al club de los anillos más caros de la historia, aunque a todas las supera Jennifer López. La artista conocía hace unos meses que se podía quedar con el anillo de pedida de Ben Affleck. Y es que es complicado separar su valor sentimental del económico: su diamante verde de más de ocho quilates supera según los expertos los cinco millones de dólares.

El anillo tiene una inscripción en su interior que hizo grabar Affleck: «Not.going.anywhere» (no ir a ninguna parte). Y parece que tuvo una epifanía: el anillo se queda en casa, se queda con Jlo.