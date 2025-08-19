Georgina Rodríguez se blinda por si Cristiano Ronaldo la abandona

Tiene cubiertas las espaldas por si su boda y su relación con Cristiano Ronaldo no llegan a buen término. Georgina Rodríguez es muy lista y se ha blindado ante esa posible eventualidad. Hoy son todo caricias y parabienes, pero nadie sabe lo que les deparará el futuro. Por eso, la pareja ha firmado un acuerdo prenupcial totalmente favorable para la hispanohablante argentina.

Según la revista TV Guía, este acuerdo estipularía que en caso de separación, Cristiano tendría que pagarle a Georgina Rodríguez una pensión vitalicia superior a los 114 mil dólares mensuales, además de otorgarle la lujosa mansión que poseen en La Finca, Madrid, valorada en más de 5 millones de euros.

Este acuerdo busca garantizar la estabilidad y bienestar de la modelo y sus hijos, además de proteger los activos del futbolista y evitar conflictos en caso de separarse. El futbolista posee una fortuna estimada en más de 671 millones de dólares, gracias a sus negocios y a su actual contrato con el club Al-Nassr de Arabia Saudita.

Por su parte, Georgina ha construido su carrera como empresaria y modelo. La influencer participa en campañas internacionales de moda, y se estima que su patrimonio personal ronda los 10 millones de dólares, cifra que sigue en aumento por sus actividades profesionales.