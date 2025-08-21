Georgina Rodríguez reaparece tras su compromiso: look total white y un anillo que no es el de Cristiano

La noticia del verano sigue dando que hablar: Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casan. Diez días después de anunciar su compromiso con el astro portugués, la modelo e influencer ha reaparecido en sus redes sociales con un look cargado de simbolismo… y un detalle que no ha pasado desapercibido: no llevaba el anillo de compromiso valorado en más de seis millones de euros.

En su lugar, la prometida de Cristiano eligió otra de sus joyas más icónicas: un diamante rectangular que suele lucir a menudo y cuyo valor rondaría los 4 millones de euros. Una elección lógica teniendo en cuenta que la cita era nada menos que una sesión de running a orillas del Mar Rojo, donde la pareja reside desde 2023.

El look de su reaparición

Georgina apostó por un conjunto deportivo total white de Alo Yoga, firma de la que es embajadora: un top estilo sujetador, microshorts y zapatillas blancas. El color, además de fresquísimo para el verano, cobra especial relevancia ahora que la modelo se prepara para vestirse de novia. No sería la primera celebrity que, como Selena Gomez, recurre al blanco de manera recurrente en su vestuario antes de pasar por el altar.

Para completar el estilismo, la modelo lució su larguísima melena ondulada con un detalle diferente: trencitas en los laterales, un truco beauty que le permitió despejar el rostro sin recurrir a la clásica coleta. Como complemento, escogió pendientes de diamantes, un collar con piedras brillantes y el famoso anillo rectangular que se robó todas las miradas.

El espectacular anillo con el que Cristiano le pidió matrimonio sigue siendo uno de los grandes protagonistas del verano. Según el joyero Iñaki Torres, se trata de una pieza única de entre 40 y 45 quilates, con un diamante central ovalado flanqueado por otros más pequeños en talla triángulo. Su valor mínimo sería de seis millones de euros, aunque podría alcanzar los 20 o incluso 25 millones, convirtiéndose en el anillo de compromiso más caro de la historia.

Por ahora, Georgina prefiere reservar semejante joya para ocasiones especiales, pero su reaparición demuestra que está disfrutando de una de las etapas más felices y mediáticas de su vida, a la espera del que promete ser el enlace más comentado de los últimos años.