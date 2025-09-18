El gesto de María Cerqueira con Lucía Rivera en el momento más importante de su carrera

Lucía Rivera ha sido esta semana galardona con el premio Gen ¡H! Fashion Idol de la revista "¡Hola!", un reconocimiento que premia su trayectoria en el mundo de la moda. Todavía con la resaca emocional de la gala, la joven ha reaparecido en redes con un emotiva reflexión tras recibir este galardón.

Las palabras de María Cerqueira

"La primera reacción cuando me dijeron que recibía un premio fue la incredulidad. Y la respuesta que le hice a mi agente fue: '¿En serio, yo'? Quizás por que por un momento pude pensar que no me lo merecía", comienza diciendo en la publicación la modelo.

"Escribí un pequeño discurso en el vuelo de vuelta a Madrid después del verano, pero nada de lo que escribía me acababa de convencer. Así que me di tiempo y a los pocos días, este premio me ayudo a hacer balance", confiesa Lucía Rivera. "Hablé con la Lucía de 15 años que empezaba asustada, fuera de su casa, lejos de Asturias. Recuerdo que me mandaron a desfilar a Barcelona, y llegue asustada, chicas despampanantemente bellas, altísimas, muchas voces, el sonido de los secadores, los flashes. En cada paso que daba por aquel recinto del backstage me hacia mas pequeña", relata sobre sus inicios en la profesión.

"Pero pasó algo que me hizo valorar mi profesión desde ese día hasta hoy, cuando sentí que no podía subirme al día siguiente a esa pasarela, varias compañeras, sin conocerme me brindaron la mano, me protegieron y me ayudaron sin pensarlo. Fueron pocas, muchas otras me miraban y con su cara lo decían todo ¿Qué hace esta niña aquí? Otra enchufada. Estoy segura de que nadie entendía nada. Ni siquiera yo, ¿qué hacía ahí?", confiesa la joven.

"Las modelos trabajamos en un ambiente muy competitivo, y en todos estos años he podido observar y sufrir alguna que otra zancadilla, personas que simplemente pensaban que no me merecía mi trabajo por haber nacido donde nací. Así que resumiéndolo, ser modelo, no solo es posar bien, ni desfilar, no es solo, escuchar cosas crueles sobre tu físico, miles de no, o incluso saber que hay hombres que te ven como un cacho de carne. También es ser una buena compañera, y darle sitio a las que llegan. Por que muchas llegan igual de niñas perdidas e inseguras que llegue yo a ese desfile, incluso sin hablar el idioma y en otra cultura totalmente diferente. Así que este premio. Sin duda va para las mujeres que se ayudan, a las que defienden a otras ante las injusticias que hay dentro de esta industria, y aun con el miedo a perder trabajo. Las que les gusta ver brillar a sus compañeras. Gracias a todas ellas. Y gracias a @holacom , que también brindó su apoyo desde el primer día", finaliza la joven en el escrito.

María Cerqueira, tras estas palabras de Lucía Rivera, no ha dudado en comentar la publicación de la modelo, teniendo un bonito gesto con la hija de su ex. "La más bonita", ha escrito junto a un emoticono de un corazón. "Amor", ha contestado la hija de Blanca Romero a la que un día consideró como una segunda madre, demostrando que su relación sigue intacta a pesar de la ruptura de la presentadora con el torero en mayor de este año.

Una ruptura inesperada

Fue en el mes de mayo cuando la revista "¡Hola!" confirmaba la ruptura de Cayetano Rivera y María Cerqueira. Después de dos años de relación, la pareja tomaba caminos separados. Aún así, Lucía Rivera mantiene una estrecha y cercana relación con la portuguesa, con la que conectó desde el primer momento y a la que consideró su familia durante la relación de su padre con ella.