La gira de Shakira pierde a uno de sus rostros más visibles: Tarik Mebarak rompe su silencio

Shakiracontinúa conquistando América con su gira Las mujeres ya no lloran, un espectáculo monumental que, durante los próximos meses, la llevará a recorrer países como Colombia, México y Estados Unidos. La artista viaja arropada por su poderoso equipo y miles de seguidores que agotan entradas allí donde pisa, pero hay una ausencia que no ha pasado inadvertida: la de Tarik Mebarak, su sobrino y hasta hace poco una de las caras más reconocibles detrás del universo digital de la colombiana.

La noticia, adelantada en exclusiva por Vanitatis, cayó como un jarro de agua fría entre los fans: Tarik, hijo de Toni Mebarak -hermano y guardaespaldas histórico de Shakira-, ha sido despedido. La decisión, según apuntan las fuentes, habría sido tomada directamente por la cantante, lo que aumenta aún más la sorpresa, pues el joven había adquirido una notable presencia pública dentro del equipo. Su mano estaba detrás de muchos de los contenidos que alimentaban las redes de la artista, motivo por el que su repentina desaparición despertó numerosas especulaciones.

No fue tan idílico

Ha sido el propio Tarik quien, con sinceridad y cierta vulnerabilidad, ha explicado qué ocurrió realmente. "No me supe manejar en ese ambiente", confesó. Según relata, la magnitud de la gira le desbordó. Y trabajar con la familia no siempre es tan idílico como parece: "Hay pros y contras de trabajar con la familia". El entorno laboral, describe, era "muy exigente", y esa presión terminó generando momentos incómodos difíciles de sostener.

Shakira en uno de los conciertos de su gira mundial Gtres

Aun así, la decisión final de Shakira fue un golpe duro. "Pensé que volvía, pero no me llevaron de nuevo", lamenta. Agradecido por la oportunidad, el joven animó a sus seguidores a pedir su regreso en los conciertos con mensajes como "¿Dónde está Tarik?" o "¡Queremos a Tarik de vuelta!". Una súplica inocente que revela el profundo cariño que mantiene hacia su tía y hacia sus primos Milan y Sasha, con quienes asegura seguir teniendo una excelente relación. No en vano, es su madre quien cuida de los pequeños durante las giras.

Mientras tanto, Tarik ha decidido seguir su propio camino. "Ahora trabajo de otra cosa y no está tan mal", reconoce, aunque admite que extraña la adrenalina del tour -y hasta una historia de amor que dejó a medio camino: "Pensaba que la iba a volver a ver, y nada"-. Con todo, mantiene intacta su ambición: "Quizá en un par de años tendré mi propia gira, estoy trabajando para ello".

La vida sigue, también para él. Y quién sabe: quizá el futuro vuelva a cruzar sus caminos con el de la superestrella que lo vio crecer.