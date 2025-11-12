Gloria Camila y Álvaro García, ¿en crisis?

Gloria Camila vuelve a acaparar todos los titulares. Tras su regreso de "Supervivientes: All Stars" después de 50 días en Honduras, la hija de Ortega Cano ha retomado su vida en Madrid, incluido su trabajo en la pequeña pantalla. Una de las personas que más echó de menos durante su paso por el reality fue a Álvaro García, su pareja. "Se me está haciendo súper duro. No sé qué tal estará, no sé qué tal le estará yendo, no sé si se acordará de mí, si me está viendo, si no, si está orgulloso, si le está gustando... Es que no sé nada", confesaba un día de bajón la hermana de Rocío Carrasco entre lágrimas en el concurso.

¿Ruptura a al vista?

Nada más aterrizar en España, Gloria Camila se reencontró con Álvaro García a finales del mes de octubre. Era EP la encargada de difundir las primeras imágenes de la pareja tras haber estado meses separados. Aunque el artista no recibió a la joven en plató, le dedicó numerosas declaraciones de amor durante su ausencia en Honduras.

Gloria Camila retoma su vida junto a Álvaro García tras su paso por 'Supervivientes' Europa Press

Ahora, tal y como han desvelado en "No somos nadie", Álvaro García ha dejado de seguir en Instagram a Gloria Camila y a Rocío Flores, con la que también mantenía una estrecha y cercana relación. De hecho, la hija de Antonio David ha acompañado a su tía en numerosos conciertos del artista en estos últimos meses. De momento, la hija de Ortega Cano y su sobrina continúan siguiéndole en redes. Aunque ninguno se ha pronunciado sobre el asunto, todas las miradas están puestas en Gloria Camila y Álvaro García, que podrían haber roto después de unos intensos meses de noviazgo.

La declaración de amor de Álvaro García

Mientras Gloria Camila se encontraba en Honduras, Álvaro García le dedicaba unas románticas palabras a su pareja en una de sus actuaciones a principios de octubre. "Yo soy cantante, pero aparte soy compositor y siempre que compongo canciones pues me gusta cantar y cosas que son vivencias mías y escribir cosas que me han pasado. Y en este caso, pues bueno, pues estoy enamorado y cuando llega el amor, tú sabes, aparecen las musas y todas estas cosas", expresaba el cantante antes de interpretar "Persona vitamina", la canción que le dedicó a la hija de Ortega Cano.

Un mes después de esta declaración, las pistas apuntan a que podría haber pasado algo entre ambos. Ahora, solo queda esperar a que los dos protagonistas de estas partes se pronuncien sobre el asunto.