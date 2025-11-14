Gloria Camila confiesa por qué ha dejado a su novio, Álvaro García

“Las desgracias nunca llegan solas”, le anuncian a Gloria Camila Ortega desde el plató de ‘El tiempo justo’. Estaba muy entretenida respondiendo por enésima vez a Tamara, la hermana de Michu. Desde su muerte el pasado verano, la joven ha acudido infinidad de ocasiones a los platós y ha concedido entrevistas en las que carga duramente contra ella. Pero la hija de Ortega Cano tiene mucho más en mente y no parece muy entregada a la causa de defenderse siempre de lo mismo. Y es que un revés sentimental le ha trastocado sus prioridades y el conflicto con la familia de Michu ha dejado de ser tan relevante en tiempos de desamor.

La colaboradora estaba enamoradísima de Álvaro García. Eso sí, nunca ha querido explayarse mucho al hablar del cantante por el que había recuperado la ilusión. Él parecía estar también en una burbuja de amor, pues incluso ya le había dedicado una canción y comenzaba a relajarse con los medios al hablar de su romance. Pero, de la noche a la mañana, llegaron los rumores de crisis en el paraíso. Se alertaba de que entre ellos había obstáculos insalvables y que habían tomado la determinación de emprender caminos por separado. Ella lo acaba de confirmar.

Gloria Camila y Álvaro García rompen su relación

Este jueves sonaron las campanas con fuerza. Se anunciaba el final de su historia de amor. La prueba irrefutable de esto era que el cantante había apretado el botón para dejar de seguir a su novia en Instagram. Eso, en los tiempos que corren, supone casi una confirmación de crisis. Ella, por su lado, sí continuaba atesorando al artista entre sus seguidores, lo que dejaba un poco de esperanza a que se pudiese arreglar. Además, Rocío Flores sabría algo ya, pues Álvaro también la ha eliminado de su listado, mientras que ella aún le sigue. Hoy se desvela el misterio.

Gloria Camila en una imagen de archivo Telecinco

No era la primera vez que Gloria Camila y Álvaro García hacían frente a rumores de ruptura. Desde el mismo programa negaron los problemas en su idilio en numerosas ocasiones. Pero este viernes ha sido distinto. El rostro de la protagonista ya lo advertía mientras veía el vídeo introductorio. “Bueno, lo primero, valoro mucho la investigación que se ha hecho de los seguidos y los seguidores. Desde aquí, mi enhorabuena”, comenzaba a decir. No tardó en tener que responder a la pregunta: “Vale, no, no somos pareja. Álvaro y yo hemos decidido dejarlo”.

“Esto llegó cuando yo vine de ‘Supervivientes’, mi vida había dado un giro enorme. Entonces, ni mentalmente ni emocionalmente estaba con la suficiente capacidad de seguir teniendo esa relación. Que de verdad él es maravilloso, es un tío increíble. Me ha dado lo mejor de él y creo que nos hemos aportado mutuamente. Desde aquí le deseo lo mejor, que va a triunfar allá donde vaya y ya está. Nos guardamos muchos cariño y respeto”, explica Gloria Camila el motivo de su ruptura. Le han cambiado las prioridades y excusa a Álvaro de haberle dejado en redes sociales, porque entiende que lo necesita para superar el duelo.