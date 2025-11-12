Gloria Camila defiende a José Fernando de los ataques de la hermana de Michu

Gloria Camila ya ha aterrizado en Madrid y ha recuperado su vida, después de pasar semanas de infarto en Honduras concursando en ‘Supervivientes All Stars’. No se ha perdido mucho, aunque reconoce que lo que más le ha impactado de su vuelta a la realidad es el regreso de Amaia Montero a La oreja de Van Gogh. No tanto que Gema Aldón, hija de Ana María Aldón, la acusase de empujar a su madre al suicidio, aunque ya ha puesto el asunto en manos de sus abogados. Tampoco le sorprende demasiado que Tamara, la hermana de Michu, haya aprovechado su ausencia para declararle de nuevo la guerra.

La muerte de la expareja de José Fernando ha sumido a la familia en una batalla. En medio de todo está la pequeña Rocío, la hija de Michu, que ya está bajo el cuidado de su abuelo, José Ortega Cano. Se ha escuchado la última voluntad de su madre, mientras que la familia de ésta sigue plantando cara a la paterna. Un desafío que no se desarrolla tanto en los tribunales, sino más en los platós de televisión. En esta ocasión, en el de ‘El tiempo justo’ de Telecinco. Aquí, la nueva colaboradora responde los últimos dardos envenenados de su enemiga.

Gloria Camila pone en su sitio a Tamara

La hermana de Michu ha aprovechado bien la ausencia de su rival para hacerse un nuevo tour de programas. El último fue el pasado viernes, cuando desde ‘El tiempo justo’ quiso ponerle la cara colorada. Le recrimina que no ha estado a la altura como tía, al igual que no ha sabido responder correctamente a las demandas de ayuda de Michu en su día. Gloria Camila defiende que su relación con Michu era buena en esta última etapa, pero la hermana lo niega. “No lo ha hecho bien, da la imagen de familia unida cuando no es cierto”, carga de nuevo.

Gloria Camila en una imagen de archivo Telecinco

Cuando le dan la oportunidad de réplica a Gloria Camila, no puede más que decir que “es tan repetitiva ya…”. Y es que son muchas las veces que ha tenido que responder a la misma acusación, de no haber estado con su sobrina y no haber ayudado a Michu cuando lo necesitó. “No voy a justificarme más. Cada uno sabe lo que hace en su vida”. Defiende que en su día pudo haber hablado mal de Michu, pero que fue cuando su hermano José Fernando estaba siendo atacado por ellos. Confirma que lo volverá a hacer frente a quien haga falta.

“Han ido las tres a la televisión y José es el único que no ha salido a defenderse. Yo trabajo aquí y si tengo una versión la voy a dar”, justifica. Subraya que nadie de la familia ha concedido una entrevista para hablar mal de la familia de Michu, cuando así ha sido constantemente por la otra parte. Gloria Camila defiende que siempre ha mediado para que la niña pudiese estar con su padre y eso le ha hecho tener muy buena relación con su excuñada. Por eso no entiende los reproches, más allá de las ansias de fama y de hacer caja a su costa.