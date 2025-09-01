Gloria Camila se hace un retoque estético antes de empezar "Supervivientes": qué se ha hecho y cuánto cuesta

Todo listo en Telecinco para el estreno este jueves 4 de septiembre de una nueva edición de “Supervivientes All Stars”. El reality reunirá a los concursantes más sonados de temporadas anteriores para que, una vez más, se disputen el premio de 200.000 euros y la gloria de convertirse en vencedor.

Los participantes de esta edición ya han puesto rumbo a Honduras, y entre ellos se encuentran Gloria Camila Ortega, Jessica Bueno, Alejandro Albalá o Tony Spina. Todos se han despedido ya de sus seres queridos, dispuestos a enrolarse en una aventura que pondrá a prueba sus límites y que muy seguramente se convertirá en una de las experiencias más duras de sus vidas.

La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado celebró este fin de semana una fiesta con buena parte de sus seres queridos, un adiós a lo grande al que le siguieron otras citas importantes para dejar todo cerrado antes de marcharse al mar Caribe. Entre ellas, su visita a las Clínicas Diego de León de Madrid para someterse a un retoque estético y lucir una figura estupenda ahora que pasará la mayor parte del tiempo en bikini o pantalones cortos.

Gloria Camila se ha decantado por un tratamiento no invasivo para redefinir los muslos sin cirugía ni agujas. Se trata de un proceso denominado “body contouring”, que se vale de ultrasonidos de alta intensidad para atravesar las capas más profundas de la piel y tratar la grasa localizada.

La sesión no dura más de 45 minutos y “no duele absolutamente nada”, en palabras de la propia Gloria Camila, que parece encantada con el resultado: “una piel más lisa, firme y con efecto lifting, gracias a que activa el colágeno y la elastina”.

En promedio, los tratamientos de body contouring con ultrasonidos o tecnologías afines (como HIFU) se mueven entre los 90 y los 250 euros por sesión, dependiendo de la técnica, clínica y zona a tratar, pero teniendo en cuenta que Gloria Camila ha promocionado la clínica en sus redes sociales, todo apunta a que se trataba de una colaboración publicitaria.

Ha sido este lunes 1 de septiembre cuando la influencer y el resto de sus compañeros han tomado su vuelo hacia Honduras. Su novio, Álvaro García, la ha acompañado hasta el aeropuerto para despedirse de ella con un tierno beso, un gesto recogido por las cámaras de la agencia “Europa Press”. Gloria Camila ha confesado a los reporteros que “me da mucha pena” dejar en España a sus seres queridos, pero también afronta con emoción e ilusión su nueva aventura hondureña.