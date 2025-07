Gloria Camila, muy tajante sobre el futuro de su sobrina María del Rocío: "Nunca va a ir nadie por delante de los padres"

Gloria Camila continúa en el ojo del huracán mediático. A raíz de la inesperada muerte de Michu el 7 de julio a los 33 años, el clan Mohedano se encuentra en pie de guerra con la familia de la ex de José Fernando por el futuro de María del Rocío, de tan solo 8 años.

Centrada en la menor

Cansada de esta guerra mediática, la hija de Ortega Cano ha repetido en numerosas ocasiones estas últimas semanas que tomará acciones legales contra la familia de Michu. Además, no quiere que el futuro de su sobrina continúa acaparando horas de televisión y suscitando dispares opiniones.

"Yo ya lo he dicho, de verdad, es que me hace gracia ya la situación de cómo la gente se está tomando el tema. Al final para mí deja de ser televisión cuando se está mirando por el futuro a una menor", ha sentenciado Gloria Camila al ser preguntada sobre el asunto.

José Fernando, Rocío Flores, Gloria Camila y Álvaro García en la despedida de Michu Gtres

Uan postura firme

Sobre las nuevas personas que han aparecido en televisión hablando sobre la vida de su sobrina antes de la muerte de Michu, como es el caso de uno de los ex de la andaluza, la hermana de José Fernando ha sido muy tajante: "Ni Sergio, ni el exnovio, ni la prima, ni la madre, ni la tía, o sea, me da absolutamente igual todo el mundo. Solo me importa lo que me importa".

En esta última intervención, Gloria Camila no ha dudado en lanzar un contundente mensaje a Tamara e Inma, hermana y madre de Michu, sobre el futuro de María del Rocío y la custodia de la menor. "Es que, no, o sea, de verdad, nunca va a ir nadie por delante de los padres. Eso es lo importante. Deberían de aceptarlo", ha declarado la colaboradora de televisión. "Entre él, Gemma y todos, de verdad... Esto es una party, esto es como... chiqui party", ha zanjado la televisiva al ser preguntada por Kiko Jiménez, su expareja y última persona en dar su opinión sobre el clan en "Fiesta".