Gloria Estefan se abre en canal en el pódcast de Vicky Martín Berrocal: "La música fue mi escape, siempre me sanó"

"Emilio es el hombre más feminista que conozco", dice Gloria Estefan con una sonrisa serena, de esas que solo concede quien ha vivido intensamente. Sentada frente a Vicky Martín Berrocal en el primer episodio de la nueva temporada de A solas con, la artista cubanoamericana despliega un relato íntimo, conmovedor y profundamente humano. Su voz, pausada pero firme, revela una vida marcada por la resiliencia, el amor y la música.

"Me crie en un mundo de posibilidades", recuerda. Pero aquel mundo también tuvo sombras. A los nueve años sufrió abusos, un episodio que marcó su infancia: "Eso me ha hecho más fuerte aún. Cuando nací me sentía ya vieja, muy a gusto con cualquier cosa que pasara. Yo sabía que mi padre estaba preso, pero mi madre me decía que estaba en una finca, y yo le seguía el juego".

"Nunca pasé hambre"

Su madre, dice, fue una mujer inquebrantable. "Luchó siempre por hacer nuestra vida feliz. Nunca pasé hambre, pero ella sufrió mucho". Durante años, Gloria guardó silencio sobre su trauma. "No conté que había sufrido abusos porque me amenazaron con matar a mi madre. Se me cayó el pelo y no lo superé hasta que se lo conté, aunque no lo hice público". Su mensaje hoy es claro y poderoso: "Uno pasa traumas, pero eso no debe dañar tu espíritu".

Y si algo define a Gloria Estefan es precisamente su espíritu. La música fue su refugio, su salvación. "Mi último disco Raíces es un homenaje a mi carrera. La música es algo que nos mueve físicamente y que nos puede sanar. Yo lo sentí de niña. La música fue un escape. Siempre me sanó".

La conversación con Vicky fluye con ternura y complicidad. Gloria rememora el día en que conoció a Emilio Estefan: "Conocer a Emilio cambió mi vida, mis planes. Mi sueño era disfrutar mi momento con la música. Lo menos que yo me imaginé era casarme con Emilio porque, por primera vez en mi vida, yo estaba disfrutando".

Hoy, tras más de cuatro décadas de carrera, Gloria Estefan mira atrás con gratitud. "Para mí, una persona que tiene éxito es una persona que hace lo que ama, que tiene amor en su familia y relaciones de amor con la gente que le rodea".

Su legado trasciende generaciones, idiomas y fronteras. "Me siento orgullosa de mis hijos, de mis nietos y de poder haber compartido mi música con gente que no habla español, y haber tenido la dicha de poder expresarme en cualquier forma creativa, y que mis letras hayan llegado al corazón de mucha gente".

Con esa serenidad luminosa que la caracteriza, Gloria Estefan demuestra que, incluso tras las heridas, la vida puede ser una canción -una que sigue sonando con la fuerza de quien nunca dejó de creer en la belleza de renacer-.