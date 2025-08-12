El gran amigo -o quizás no tanto- de Sheila Casas

¿Qué puede dar más vergüenza, saludar a alguien que no se acuerda de ti o que te salude alguien a quien tú no recuerdas? Sheila Casas, hermana de Mario Casas y ex de Álvaro Muñoz Escassi, lo tiene claro, y antes de pasar por un momento de bochorno, prefiere seguir la corriente a su olvidado amigo, ¡y eso que según él, parecía que se conocían de toda la vida!

"A día de hoy sigo sin saber quién era esa persona que me saludó tan eufórica"

«Soy muy metepatas. Me encontré el otro día con una persona en el AVE a Sevilla. Vino, me dio un abrazo enorme y empezó a preguntarme cómo estaba, cómo estaba mi familia, cómo me iba en el trabajo… Yo le seguí y también le pregunté cómo estaba, pero la verdad es que no tengo ni idea de quién era. De hecho, a día de hoy sigo sin saber quién es, y lo extraño es que el encuentro fue muy eufórico por su parte, como si nos conociéramos mucho», nos cuenta Casas. Ojalá logre recordar a ese íntimo que, por lo visto, no lo era tanto…