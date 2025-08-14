La gran boda de la hija de Goyo González en Formentera: íntima y con mucho glam

Goyo González, uno de los míticos presentadores de televisión que triunfó especialmente en la década de los 90, ahora tiene uno de los grandes papeles de su vida: el de padrino. Su hija Lía tiene intención de vestir de blanco en unas semanas, para jurarle amor eterno al que está llamado a ser su marido, un sumiller alemán llamado Moritz. Su amor lleva cociéndose a fuego lento durante los últimos siete años y la pareja ha entendido necesario dar el decisivo paso de unirse en matrimonio, ante la emocionada mirada de sus seres queridos.

Un enlace para el que tienen todo ya preparado, aunque siempre hay que ultimar algunos detalles de última hora y los habituales arreglos ante imprevistos. Pero el próximo mes de septiembre se acercarán al altar para pronunciar sus votos, intercambiar alianzas y decirse eso del ‘sí, quiero’, que les convierta en marido y mujer. Un momento mágico que tendrá como telón de fondo la isla de Formentera, donde emplazan la ceremonia civil con el mar como protagonista.

Lía González y su novio Moritz se dan el ‘sí, quiero’

La pareja ha ideado una ceremonia hermosa, repleta de momentos emocionantes, pero tan solo para un reducido grupo de afortunados, pues será muy íntima. Tan solo sus familiares más directos e íntimos amigos han sido convocados al romántico evento, que tendrá tintes “hippies’, como así ha desvelado ya la propia novia. “Queríamos una boda que nos representara. Nunca hemos sido de grandes fastos, así que nos ilusiona la idea de algo sencillo, con las personas realmente importantes”, reconoce Lía en conversación con ‘Vanitatis’.

La hija de Goyo González no quiere acaparar demasiada atención en su gran día, al menos no miradas indiscretas de personas ajenas a su círculo más íntimo. De ahí que haya emplazado su boda en un terreno de Formentera propiedad de la familia de su novio. Dentro de los suyos, claro está, quiere brillar y ser protagonista de un momento mágico que le lleva a unirse en matrimonio con su novio, siendo su hermano Mateo, de 22 años, el elegido como testigo de la ceremonia. Y es que con él tiene un vínculo muy especial, siendo ella ocho años mayor, nacido fruto del segundo matrimonio de su padre con la representante Sara García.

Lía González actualmente tiene 30 años y estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid. Aun así, después siguió su propio camino y dejando fluir su creatividad, trabajando en el mundo del arte compartiendo su talento con la cerámica. Una sensibilidad especial que le ayudará a decorar su boda para que sus seres queridos queden impresionados. Y no solo haciendo alarde de su buen gusto, sino también los bonitos sentimientos que lleva a la pareja a jurarse amor eterno.