La gran boda de Hugo Hernández-Mancha, hijo del expresidente de Alianza Popular: íntimo de Íñigo Onieva y primo de Eugenia Silva

Este viernes 17 de octubre, Hugo Hernández-Mancha, hijo del expresidente de Alianza Popula, y María Luisa Arrospide dará el "sí, quiero" en Córdoba, localidad natal de la novia. Tal y como ha adelantado "Vanitatis", la ceremonia tendrá lugar a 18.30 horas en la iglesia del Salvador y Santo Domingo de Silos, uno de los templos más conocidos de la ciudad. Tras el oficio religioso, arrancará el gran banquete nupcial en una finca privada a las fueras de Córdoba.

Detalles del enlace

Hugo Hernández-Mancha, el novio, es hijo de Antonio Hernández-Mancha y Belén Martínez. Primo de la modelo Eugenia Silva, entre sus amistades de su círculo más cercano destacan nombres como Tamara Falcó, Íñigo Onieva, Luisa Bergel y Cristian Flórez.

Teófila Martínez, Fátima Báñez, Javier Arenas y Antonio Hernández Mancha junto a Juan Manuel Moreno Bonilla Gtres

La novia, María Luisa Arrospide, pertenece a una de las familias con más apellido de Córdoba. Es hija de los marqueses de Boil, José Miguel Arróspide López y María Luisa García Blanco, y tiene 30 años. Para su gran día, María Luisa ha confiado en la firma Navascués para confeccionar su vestido de novia, la misma que Bárbara Mirjan y Teresa Urquijo.

Todo sobre Hugo Fernández-Mancha

El novio es hijo de Antonio Hernández-Mancha, expresidente de Alianza Popular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tiene el título de Economía y Administración Internacional por la American University of Paris. Actualmente, es socio en la oficina de Londres del despacho estadounidense Gibson, Dunn & Crutche.

Su hermana, Blanca Hernández-Mancha, es la fundadora de la firma Thaa, marca que ha lucido en varias ocasiones Eugenia Silva, prima y madrina de la joven. El enlace de Hugo y María Luisa promete reunir a gran parte de la jet set de nuestro país en Córdoba.