El gran fracaso de Belén Esteban como empresaria y su vuelta a la baja en televisión

No son buenos tiempos profesionales para Belén Esteban. El pasado 24 de agosto disolvía su empresa, Los sabores de la Esteban S.L., tal y como consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, y comenzaba su liquidación.

Sueño frustrado

Han sido cuatro años de altibajos, un gran éxito al principio, pero un fracaso descomunal después. Los miles de fans de "la patrona", como se hace llamar ahora, le dieron la espalda y dejaron de comprar sus gazpachos, cremas de verduras y patatas fritas. La sociedad ya no era rentable, sino todo lo contrario. El sueño de Belén se difuminaba y su labor como empresaria ha llegado a su fin… mal que le pese su desconsuelo.

GRAF5761. MADRID, 05/10/2021.- La colaboradora de televisión Belén Esteban presenta este martes sus nuevos productos de Sabores de la Esteban en el Museo Chicote de Madrid. EFE/Zipi Zipi Agencia EFE

En el caso de su trabajo televisivo también pasa por momentos económicos difíciles. Vuelve al medio, si, pero con rebaja de sueldo. La veremos a partir del uno de septiembre en el canal TEN, colaborando en el programa "No somos nadie", que será presentado de lunes a jueves por María Patiño y los viernes por Carlota Corredera. Pero ha negociado a la baja su caché, antes ganaba, dicen, mil cien euros diarios, ahora bastante menos. Se comenta que la Esteban se llevó una gran desilusión cuando le dijeron que tenía que bajarse el sueldo, que hubo un tira y afloja en las negociaciones, pero que cedió finalmente por el cariño que tiene hacia los dueños de la productora, los mismos que sacaron "Sálvame" y "Ni que fuéramos", Adrián Madrid y Oscar Cornejo.

Belén Esteban y su marido Miguel acuden a la capilla ardiente de Jimmy Giménez-Arnau GTRES

En realidad, su popularidad ha bajado enteros en los últimos años, ya no es esa mujer que arrastraba seguidores que la idolatraban. Pasó del estrellato total a una realidad más terrenal.

Mejor le va en el plano personal, feliz en su matrimonio con su marido Miguel, orgullosa de los logros profesionales de su hija Andreíta y rodeada de buenas amigas que la adoran.