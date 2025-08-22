La gran mentira de Iker Casillas: pillado donde no debería estar

Iker Casillas se ha convertido, sin quererlo, en el protagonista del verano. Su nombre ha sonado en mil y una ocasiones en los platós de televisión y ha copado cientos de titulares. Y no precisamente recordando sus años gloriosos en el fútbol o haciendo un análisis del éxito de sus negocios más allá de los terrenos de juego. Lo que se trata en todos los corrillos es su vida amorosa. Parece ajetreada, al tener en cuenta que se le han adjudicado una decena de supuestas “amigas íntimas”. Y tan solo en esta temporada estival que aún no ha terminado.

Son muchas las féminas que se han subido a la palestra pública estos días diciendo ser íntimas del exportero del Real Madrid. Hablan de noches de pasión, pero también de promesas incumplidas. Unas hablan de que iban a formar una familia con él, como es el caso de Claudia Bavel, mientras otras, como Isabella, dice que estaba esperando incluso el anillo de pedida. Pues parece que no hay boda y que no era la única que se creía la princesa del cuento. Mientras tanto, el jugador, enfadado, ha puesto a trabajar a sus abogados, mientras él juega al despiste con la prensa. Pero le han pillado en un renuncio y se ha demostrado que miente.

Iker Casillas juega al despiste con su destino estival

Desde ‘TardeAR’ han vuelto a centrar su atención en Iker Casillas. Es el tema del verano y en todos los programas se habla de él y un gran número de chicas. Pero este no sería el tema a tratar esta vez, aunque el contexto es importante para entender por qué el deportista ha decidido mentir a todos. Y es que su gran pillada es una gran mentira. Una que le ha contado a todos sus seguidores y también a los periodistas que se han puesto en contacto con él estos días y con los que él también ha querido hablar para negar a algunas de sus “novias”.

Pero hay imágenes y detalles que demuestran que no ha dicho la verdad. No tanto sobre las chicas que se le adjudican, que alguna mentirijilla le han pillado, sino más bien sobre dónde se encuentra de vacaciones. Ha presumido ampliamente de estar en Navalacruz, su pueblo en Ávila desde donde ha compartido muchas fotografías e inclusos vídeos de las fiestas del pueblo. Sin embargo, parece que no está realmente donde dice estar, donde se etiqueta, donde presume ante todos. En realidad, ha sido cazado por en otro punto de la geografía española, a 600 kilómetros de su tierra.

Por ejemplo, el martes subía una foto a su Instagram en la que se mostraba junto al cartel de Navalacruz. Sin embargo, ese mismo día fue fotografiado en un chiringuito de playa de Cádiz, por lo que resulta imposible que esté en dos puntos a 600 kilómetros de distancia a la vez. En las imágenes que desmontan su coartada falsa de su estancia en su pueblo de Ávila, se puede ver cómo disfruta de un atardecer en la playa, mientras charla amigablemente con varias chicas. Entre ellas una rubia, con la que entabla más contacto que con el resto. Sea como fuere, se ha demostrado que no estaba contando la verdad y que jugaba al despiste para alejar miradas indiscretas de sus vacaciones por Cádiz.