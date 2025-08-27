El gran proyecto literario que no pudo cumplir Isabel Pisano

Isabel Pisano, tristemente fallecida estos días, se había "infiltrado" en distintos ambientes homosexuales durante meses y tenía recopilados multitud de datos que ahora están perdidos. Nos cuentan que "se relacionó tanto con personas homosexuales de alto nivel económico como con otros que vivían en condiciones precarias. Era un trabajo muy parecido al que desarrolló para escribir “Yo, puta”. Isabel era una gran investigadora, se involucraba al cien por cien en sus trabajos. Y lo de sus memorias también ha desaparecido, alguien, prefiero callar su nombre, entro en su casa cuando ella ya tenía problemas de memoria y se llevó su ordenador y una extensa documentación. Es curioso que, esa sobrina que ha estado desaparecida durante años, la tal Claudia, aparezca ahora para ver supi queda algo de herencia de su tía. No se preocupó de ella en vida y se acuerde en estos momentos tan tristes de su tía".

Hoy nos enteramos también de que Miguel, el único hermano de Isabel, falleció hace dos meses en Uruguay, país de origen de los Pisano. Estaba enfermo, y al igual que la escritora y periodista, tenía problemas de memoria. Y parece ser que existe otra sobrina que aún no ha dado señales de vida.

Es la mejor amiga de Isabel, la actriz Henar Frias, quien nos aclara que “sus amigos quisimos contratar a una señora para que la cuidara, intentamos ponernos también en contacto tacto de su sobrina Claudia y no dio señales de vida. Tan solo la visitó una vez y se llevó varias cosas de su casa. Fue una amiga nuestra, Esther, la que, sin consultarnos, se puso en contacto con el SAMUR social para contarles que a Isabel tenía problemas de memoria, y ellos actuaron inmediatamente y la llevaron a una residencia, Que ahora, Claudia diga que no se la avisó, es mentira. Lo único que le interesa es ver si ha quedado algo de herencia de su tía”.